На Украине нашли причину продления санкций ЕС против России

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По мнению Незалежной, во всем виноват Крым

На Украине нашли причину того, что Евросоюз (ЕС) продлил санкции против России до 2021 года. По мнению властей Незалежной, во всем виноват Крым.

С таким громким заявлением выступил руководитель Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он написал об этом в "Твиттер", уточнив, что соответствующее решение было принято в письменной форме. 

Напомним, что самая острая проблема, которая на данный момент существует на полуострове, – это перебои с поставкой воды. Однако один из экс-депутатов Верховной рады заявил, что Зеленский в любом случае начнет поставлять воду в Крым, если его команда продержится до 2021 г. у власти.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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