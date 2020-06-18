Лавров обозначил "красную линию" по Донбассу

Лавров обозначил "красную линию" по Донбассу
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российский министр пристыдил Запад за украинских подопечных

Урегулирование в Донбассе должно идти строго в соответствии с Минскими договоренностями. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг, 18 июня.

Он подтвердил, что Киев периодически заявляет, что согласованный в Минске документ не обязателен к исполнению.

"Это все от лукавого  либо от незнания предмета", – прокомментировал Лавров.

По его словам, строгое исполнение Минских соглашений, причем в указанной последовательности всех этапов, – вот та "красная линия", которой придерживается Россия, когда идет речь об отношениях с Украиной и усилиях по мирному урегулированию ситуации с Донбассом.

Документ был подписан представителями Украины, ЛНР и ДНР, утвержден участниками "нормандской четверки" и Совбеза ООН. Он должен быть выполнен. Однако Киев манкирует своими обязанностями под разными предлогами.

"Западным коллегам, которые работают с Украиной и на словах подтверждают безальтернативность минских соглашений, должно быть стыдно за таких своих подопечных", – приводит РИА "Новости" слова Лаврова.

Ранее на Украине упрекнули президента Владимира Зеленского в том, что он ничего не делает для разрешения ситуации с Донбассом, лишь имитирует мирный процесс. При этом сам глава Незалежной уверил, что уделяет много времени этому вопросу и даже готов поступиться принципами и пойти на прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы добиться мира в Донбассе. В то же время, в окружении Зеленского предложили изменить формат переговоров и начать новые – без участия России.

Николай ВИКТОРОВ

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