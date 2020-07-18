Актуальная статистика по коронавирусу в России на 18 июля

Актуальная статистика по коронавирусу в России на 18 июля
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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От COVID-19 за последние сутки скончалось 124 россиянина

Оперативный штаб предоставил свежие данные по заболеваемости коронавирусом на 18 июля. За истекшие сутки от китайской инфекции скончалось 124 россиянина. Еще 7490 людям удалось вылечится. Заболело коронавирусом 6234 человека. 

Несмотря на то, что в последние время в столице заражается все меньше горожан, Москва продолжает лидировать по количеству больных COVID-19. Инфекцией за прошедшие 24 часа заразилось 578 жителей. Второе место в антирейтинге заняла Свердловская область. Здесь обнаружено 259 зараженных. Далее следует Ханты-Мансийский АО, где за сутки выявлено 247 новых случаев заболевания. Северная столица обосновалась на четвертой строчке антирейтинга. За минувший день COVID-19 заразилось 238 петербуржцев. 

Во многих прогрессивных странах мира продолжается тестирование вакцины от коронавируса. Свои разработки на добровольцах проверяют, в том числе, США и РФ. Лекарство, придуманное в Штатах, правда, не всегда оказывает нужный эффект. Недавно от американской вакцины скончалось несколько граждан Украины. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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