Очередного усиления китайской инфекции стоит ждать осенью

Количество заразившихся COVID-19 россиян может вырасти к сентябрю – октябрю. Однако вторая волна китайской инфекции будет иметь одну главную особенность, пояснили в Министерстве здравоохранения РФ.

В ведомстве отметили, что заболевание уже не будет иметь такого мощного влияния на россиян. Многие приобрели иммунитет к вирусу и начали более ответственно относится к профилактике респираторных заболеваний, уточняет РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по коронавирусу в РФ.



