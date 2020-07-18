В Минздраве раскрыли главную особенность второй волны коронавируса

Очередного усиления китайской инфекции стоит ждать осенью

Количество заразившихся COVID-19 россиян может вырасти к сентябрю – октябрю. Однако вторая волна китайской инфекции будет иметь одну главную особенность, пояснили в Министерстве здравоохранения РФ. 

В ведомстве отметили, что заболевание уже не будет иметь такого мощного влияния на россиян. Многие приобрели иммунитет к вирусу и начали более ответственно относится к профилактике респираторных заболеваний, уточняет РИА "Новости". 

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по коронавирусу в РФ. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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