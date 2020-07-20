Вылечились от COVID-19 за последние сутки 3258 россиян

Актуальные данные о зараженных китайской инфекцией сообщили специалисты оперативного штаба. Так за последние сутки коронавирус подтвердили у 5940 человек в 85 регионах. Излечились за этот же срок 3258 россиян. Не обошлось и без печального дополнения к статистике. По информации на 20 июля от COVID-19 погибло еще 85 человек.

В списке российских городов по количеству инфицированных на первой строчке все еще находится Москва. За последние сутки там выявили 578 больных. Далее идет Ханты-Мансийского АО – 236 зараженных. Третье место теперь у Свердловской области. Здесь за минувшие 24 часа коронавирус диагностировали у 234 россиян.

Общая картина по числу инфицированных теперь выглядит следующим образом. За весь период пандемии коронавируса в России выявили 777486 случаев этого заболевания. Уже успели вылечиться 553602 человека. Скончалось 12427 пациентов за все это время.

Напомним, недавно эксперты сообщили радостную новость. Вакцина от COVID-19 должна появиться в России уже в следующем месяце. Сейчас лекарство проходит завершающие этапы тестирования. Они планируются до 28 июля. А вот в гражданский оборот вакцина должна поступить 14-15 августа.