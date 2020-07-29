От опасного заболевания умерли еще 169 человек

Появились последние данные о ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции в России на среду. За сутки общее число зараженных увеличилось на 5475 человек. За все время буйства вируса в нашей стране заболели 828990 человек.

Столица все так же находится на первой строчке печального рейтинга. В Москве инфекцию подхватил еще 671 житель. В Свердловской области выявлено 223 случая заболевания. В Ханты-Мансийском АО тест на коронавирус дал положительный результат у 173 россиян.

За сутки болезнь унесла жизни 169 жителей нашей страны. За все время эпидемии от вируса умерли 13673 человека.

При этом полностью излечиться от болезни смогли еще 8116 человек. Всего от коронавируса вылечили 620333 россиянина.

В целом ситуация с коронавирусом постепенно улучшается. Россия возобновила сообщение с тремя странами. Уже в августе наши туристы смогут отдохнуть на курортах Турции, Танзании, а также отправиться в Великобританию.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, где можно недорого отдохнуть в августе.

