От COVID-19 за минувшие сутки скончались 119 человек

Оперативный штаб озвучил свежую статистику по коронавирусу в России на 7 августа. За прошедшие сутки от инфекции из Китая скончались 119 человек. Еще 7235 удалось вылечиться. Заразились 5241 россиянин.

Больше всего заболевших оказалось в Москве. За истекшие 24 часа коронавирус обнаружен у 686 жителей столицы. В Свердловской области выявлено 180 новых зараженных. На территории Московской области – еще 158.

Оперативный штаб уточняет, что за минувшие сутки в Москве от COVID-19 вылечились 1353 жителя. Всего за период эпидемии выздоровели 187576 человек, пишет "Вечерняя Москва".

Ранее "Утро.ру" сообщило, что в Сочи ужесточили масочный режим. Экстренные меры были приняты в связи с ростом числа заразившихся COVID-19.