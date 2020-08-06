Дозагорались: в Сочи ужесточили условия отдыха

Такое решение было принято властями из-за роста числа заболевших коронавирусом

В Сочи будут внимательнее следить за тем, как граждане и посетители города носят маски. 

По словам мэра города, сейчас на российском курорте отдыхает более 210 тысяч туристов. Несоблюдение эпидемиологических норм привело к увеличению числа заболевших COVID-19, уточняет "Интерфакс". 

Именно поэтому власти города решили ужесточить контроль за ношением масок. По их мнению, это позволит избежать взрывного роста заболевших. 

Контроль за соблюдением масочного режима усилят в ресторанах, кафе, парках, торговых центрах, аэропортах и вокзалах. 

Недавно россияне поделились своими впечатлениями об отдыхе в Турции. Огромные очереди в ресторанах и переполненные пляжи – это лишь малая часть проблем, с которыми столкнулись туристы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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