Такое решение было принято властями из-за роста числа заболевших коронавирусом

В Сочи будут внимательнее следить за тем, как граждане и посетители города носят маски.

По словам мэра города, сейчас на российском курорте отдыхает более 210 тысяч туристов. Несоблюдение эпидемиологических норм привело к увеличению числа заболевших COVID-19, уточняет "Интерфакс".

Именно поэтому власти города решили ужесточить контроль за ношением масок. По их мнению, это позволит избежать взрывного роста заболевших.

Контроль за соблюдением масочного режима усилят в ресторанах, кафе, парках, торговых центрах, аэропортах и вокзалах.

Недавно россияне поделились своими впечатлениями об отдыхе в Турции. Огромные очереди в ресторанах и переполненные пляжи – это лишь малая часть проблем, с которыми столкнулись туристы.