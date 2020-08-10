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В России за день врачи диагностировали инфекцию из Китая у 5118 человек. За все время заразились 892654 жителя страны. Об этом сообщил оперативный штаб.
В Москве за сутки коронавирус нашли у 694 горожан. На втором месте рейтинга по числу заболевших расположилась Свердловская область, где 179 зараженных. Следом идет Санкт-Петербург, там COVID-19 подхватили 157 россиян.
От коронавируса скончались 70 жителей страны за сутки. Всего эпидемия унесла жизни 15001 пациента.
От COVID-19 излечились 3259 россиян. За все время выздоровели 696681 человек.
При этом эксперты ожидают вторую волну осенью. Доктор медицинских наук Михаил Фаворов рассказал RT, что в октябре будет рост заражений. Эпидемиолог полагает, что болезнь будет протекать тяжелее. Специалист считает, что маски придется носить два года ради защиты от коронавируса, уточняет URA.RU.
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