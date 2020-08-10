Врачей поощрят за борьбу с коронавирусом

Медицинские работники, которые лечат инфицированных COVID-19, смогут раньше выйти на пенсию. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник, 10 августа.

Как пояснил премьер, для медиков, работающих с больными коронавирусом или с подозрением на него, решено установить особую льготу.

"Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня", – сообщил Мишустин.

При пересчете стажа будет учитываться период с 1 января по 30 сентября 2020 г., уточнил премьер. Соответствующее постановление уже подписано.

Ранее для российских врачей и медперсонала, контактирующих с больными коронавирусом, были установлены специальные надбавки, напоминает URA.RU.

За минувшие сутки в России был диагностирован CОVID-19 у пяти с лишним тысяч человек. Общее число инфицированных приближается к 900 тысячам. При этом врачи опасаются "второй волны" заболевания осенью.

Большие надежды возлагаются на прививку от коронавируса. Ожидается, что первая вакцина будет зарегистрирована в РФ уже на этой неделе. Но воспользоваться препаратом смогут не все желающие. Напомним, что на Украине уже скончались несколько человек, привитых американской вакциной. Они добровольно согласились на лечение неизученным препаратом из США.

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