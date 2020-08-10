Риту Дакоту госпитализировали из-за коронавируса

Риту Дакоту госпитализировали из-за коронавируса
Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota/
Артистка призвала поклонников не падать духом

Певица Рита Дакота рассказала, что ее госпитализировали из-за ухудшения состояния после заражения коронавирусом: анализы врачей показали, что в крови у звезды содержится мало кислорода.

Исполнительница заявила, что бригада приехала через десять дней после обследования на COVID-19 и "увезла ее на скорой с мигалками". Дакота призналась: ощущения от поездки на машине скорой помощи у нее "ужасные". Тем не менее, она надеется на лучшее и не падает духом.

"Я в доверии к Богу. Значит, так надо для меня. Значит, так лучше для меня... Берегите себя, ребят. Цените каждый момент, цените здоровье. Надеюсь скоро вернуться к вам бодрой и полной сил", – написала Дакота в своем "Инстаграме" (орфография и пунктуация сохранены).

Несколько дней назад в одном из постов Рита сообщила, что у нее подтвердили коронавирус с третьего теста – КТ (компьютерная томография – прим.ред.) показала отсутствие инфекции, и лишь "чуйка" заставляла ее проявлять сознательность и соблюдать самоизоляцию. Тогда звезда заявляла, что чувствует себя "сносно" – давали о себе знать лишь отсутствие обоняния и ломка тела. 

Не так давно между Ритой и Яной Рудковской вспыхнул конфликт: светская львица выразила восхищение новым альбомом певицы, назвав ту "Ритусиком", что жутко задело Дакоту. Девушка заявила, что с этих пор не желает знать звездного продюсера.

Егор МАЛКОВ

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