Дакота разозлилась из-за нежелания Рудковской извиняться за унижения

Дакота разозлилась из-за нежелания Рудковской извиняться за унижения
Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota/
Продюсер восхитилась новым альбомом певицы, а той это не понравилось

Исполнительница Рита Дакота прокомментировала новую "выходку" Яны Рудковской в ее адрес. Накануне продюсер восхитилась альбомом артистки в соцсети и назвала ту "Ритусей". Певице этот поступок показался неискренним. По словам Дакоты, она больше не желает знать Рудковскую.

Разгромный пост Рита опубликовала на своей странице в "Инстаграм". Певица указала, что ей всю ночь присылали скриншоты сторис из аккаунта Рудковской. В них продюсер пишет артистке комплименты, якобы ей очень понравился новый альбом Дакоты, называет артистку "Ритусей" и "красавой".

На это певица резко резюмировала, что совет написать такое Яне могла дать ее "антикризисный менеджер". Чтобы сделать вид, будто никакого конфликта между артисткой и продюсером ранее не было.

"Конечно, в мире, где живут такие как Яна, это лучше, чем извиниться перед человеком, которого унизил, обесценил, оскорбил", - заключила Рита.

Певица также указала, что ее альбом вышел месяц назад, и писать такое в соцсетях после произошедшего скандала – это "очень низко". В заключение Дакота подчеркнула, что перед нею Рудковская так и не извинилась. А также добавила, она для Яны "никакая не Ритуся" и впредь "эту женщину" она не желает знать.

Напомним, на днях между Рудковской и Дакотой произошел конфликт. Со слов певицы, продюсер запретила ей рекламировать сумку премиум-класса. Якобы Яна употребила в адрес Риты слово "дешманский", а себя причислила к "вип"-категории.

Юлия ЕВГРАФОВА

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