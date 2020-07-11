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Рита Дакота сообщила на своей странице в соцсетях о недавнем конфликте, который произошел между ней и Яной Рудковской. Причиной скандала стало участие девушки в рекламной компании известного премиум-бренда.
Дакота рассказала, что ее пригласили поучаствовать в розыгрыше сумок Louis Vuitton, на что она с радостью согласилась и опубликовала на своей странице в соцсетях соответствующую публикацию. Однако позже пост пришлось удалить – как оказалось, это не понравилось вышестоящему руководству компании.
Оказалось, что конкурс организовывала Яна Рудковская. Певица рассказала, что та позвонила ей и "ледяным металлическим голосом" начала осыпать оскорблениями.
"Яна несколько раз употребила слово "дешманский" в мой адрес и "вип" в адрес себя и бренда и наговорила кучу вещей, от которых я расплакалась, хотя я девчонка довольно сильная", – пишет Рита.
Дакота сказала, что никто не имеет права оскорблять человека, если у него нет сумок элитного бренда и обычные люди ничем не хуже богатых. Свои дизайнерские вещи после скандала девушка решила сдать в детских дом.
Поклонники подержали певицу и накинулись на Рудковскую с гневными комментариями.
"А эта Рудковская себя видела? "дешманско" выглядит только она", "Рудковская? Было бы на кого обращать внимание. Человек – дно", – пишут подписчики Дакоты.
Сама Яна Рудковская конфликт никак не прокомментировала.
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