Продюсер назвала себя "вип" персоной

Рита Дакота сообщила на своей странице в соцсетях о недавнем конфликте, который произошел между ней и Яной Рудковской. Причиной скандала стало участие девушки в рекламной компании известного премиум-бренда.

Дакота рассказала, что ее пригласили поучаствовать в розыгрыше сумок Louis Vuitton, на что она с радостью согласилась и опубликовала на своей странице в соцсетях соответствующую публикацию. Однако позже пост пришлось удалить – как оказалось, это не понравилось вышестоящему руководству компании.

Оказалось, что конкурс организовывала Яна Рудковская. Певица рассказала, что та позвонила ей и "ледяным металлическим голосом" начала осыпать оскорблениями.

"Яна несколько раз употребила слово "дешманский" в мой адрес и "вип" в адрес себя и бренда и наговорила кучу вещей, от которых я расплакалась, хотя я девчонка довольно сильная", – пишет Рита.

Дакота сказала, что никто не имеет права оскорблять человека, если у него нет сумок элитного бренда и обычные люди ничем не хуже богатых. Свои дизайнерские вещи после скандала девушка решила сдать в детских дом.

Поклонники подержали певицу и накинулись на Рудковскую с гневными комментариями.

"А эта Рудковская себя видела? "дешманско" выглядит только она", "Рудковская? Было бы на кого обращать внимание. Человек – дно", – пишут подписчики Дакоты.

Сама Яна Рудковская конфликт никак не прокомментировала.

Ранее продюсер поругалась с Андреем Малаховым из-за публикации о ее сыне.