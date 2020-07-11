Накинулась с оскорблениями: Рудковская довела до слез известную певицу

Накинулась с оскорблениями: Рудковская довела до слез известную певицу
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер назвала себя "вип" персоной

Рита Дакота сообщила на своей странице в соцсетях о недавнем конфликте, который произошел между ней и Яной Рудковской. Причиной скандала стало участие девушки в рекламной компании известного премиум-бренда.

Дакота рассказала, что ее пригласили поучаствовать в розыгрыше сумок Louis Vuitton, на что она с радостью согласилась и опубликовала на своей странице в соцсетях соответствующую публикацию. Однако позже пост пришлось удалить – как оказалось, это не понравилось вышестоящему руководству компании. 

Оказалось, что конкурс организовывала Яна Рудковская. Певица рассказала, что та позвонила ей и "ледяным металлическим голосом" начала осыпать оскорблениями. 

"Яна несколько раз употребила слово "дешманский" в мой адрес и "вип" в адрес себя и бренда и наговорила кучу вещей, от которых я расплакалась, хотя я девчонка довольно сильная", – пишет Рита. 

Дакота сказала, что никто не имеет права оскорблять человека, если у него нет сумок элитного бренда и обычные люди ничем не хуже богатых. Свои дизайнерские вещи после скандала девушка решила сдать в детских дом. 

Поклонники подержали певицу и накинулись на Рудковскую с гневными комментариями. 

"А эта Рудковская себя видела? "дешманско" выглядит только она", "Рудковская? Было бы на кого обращать внимание. Человек – дно", – пишут подписчики Дакоты. 

Сама Яна Рудковская конфликт никак не прокомментировала. 

Ранее продюсер поругалась с Андреем Малаховым из-за публикации о ее сыне. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В ПФР раскрыли подробности о получении надбавок за работу во времена СССР

Размер дополнительных выплат составит один процент за каждый год службы во время существования Страны Советов

На Украине подсчитали потраченные на строительство "стены" с РФ средства

На возведение заграждений уже ушло 3,6 млн долларов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей