Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Стираю из своей жизни": Рудковская рассказала об отношениях с Малаховым после скандала

"Стираю из своей жизни": Рудковская рассказала об отношениях с Малаховым после скандала
Яна Рудковская. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Продюсер мечтает, чтобы ведущий с супругой испытал то же самое, что и она

В прошлом хорошие друзья, а ныне абсолютно чужие друг другу люди – так изменились отношения между семьями Рудковской и Малахова после скандальной статьи. 

Издание, которое принадлежит семье жены телеведущего – Натальи Шкулевой, некоторое время назад сообщило, что сын Плющенко и Рудковской болен. Со ссылкой на врача дефектолога мальчику Саше приписали синдром Аспергера – расстройство, схожее с аутизмом. Рудковская не поверила, что друзья могли с ней так поступить и решила, что это ошибка. 

"Я пишу сразу Наташе Шкулёвой: "Привет!". Она пишет мне: "Привет!". И я отсылаю ей эту публикацию и спрашиваю: "Что это?". И ноль реакции", – рассказывает Яна. 

Продюсер невероятно разочаровалась в дружбе с семьей Малахова. Она подчеркнула, что всегда хорошо к ним относилась и поступала только по-доброму, однако статья их издания стала "вершиной клеветы и безобразия". Сейчас Рудковская мечтает, чтобы жизнь преподнесла им аналогичный пример и они испытали подобное чувство, что и она.

Яна подчеркивает, что у Шкулевой и Малахова тоже есть сын Саша и про него могли написать такую же статью. 

"А если бы он вышел на улицу и ему бы сказали: "Ты болен! Пойди от нас"? А если бы к вам подошёл ваш Саша и спросил: "Мама, а чем я болен? Почему вы ничего мне не говорите?", какая была бы реакция?", – говорит Рудковская в интервью сервису PREMIER.

Сейчас продюсер не поддерживает никаких отношений с семьей известного телеведущего. 

"Я просто стираю из своей жизни человека, который не отреагировал на меня", – заключает Яна. 

Недавно Малахов выдал подробности личной жизни еще одной звезды. Во время шоу "Танцы со звездами" ведущий проговорился о новых отношениях Варнавы.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Путин разозлился на совещании с министрами

Президент подчеркнул, что коронавирус – не причина бездействовать в других сферах

Президент России объявил дату Парада Победы

Путин отдал приказ готовиться к мероприятию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей