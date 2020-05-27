Продюсер мечтает, чтобы ведущий с супругой испытал то же самое, что и она

В прошлом хорошие друзья, а ныне абсолютно чужие друг другу люди – так изменились отношения между семьями Рудковской и Малахова после скандальной статьи.

Издание, которое принадлежит семье жены телеведущего – Натальи Шкулевой, некоторое время назад сообщило, что сын Плющенко и Рудковской болен. Со ссылкой на врача дефектолога мальчику Саше приписали синдром Аспергера – расстройство, схожее с аутизмом. Рудковская не поверила, что друзья могли с ней так поступить и решила, что это ошибка.

"Я пишу сразу Наташе Шкулёвой: "Привет!". Она пишет мне: "Привет!". И я отсылаю ей эту публикацию и спрашиваю: "Что это?". И ноль реакции", – рассказывает Яна.

Продюсер невероятно разочаровалась в дружбе с семьей Малахова. Она подчеркнула, что всегда хорошо к ним относилась и поступала только по-доброму, однако статья их издания стала "вершиной клеветы и безобразия". Сейчас Рудковская мечтает, чтобы жизнь преподнесла им аналогичный пример и они испытали подобное чувство, что и она.

Яна подчеркивает, что у Шкулевой и Малахова тоже есть сын Саша и про него могли написать такую же статью.

"А если бы он вышел на улицу и ему бы сказали: "Ты болен! Пойди от нас"? А если бы к вам подошёл ваш Саша и спросил: "Мама, а чем я болен? Почему вы ничего мне не говорите?", какая была бы реакция?", – говорит Рудковская в интервью сервису PREMIER.

Сейчас продюсер не поддерживает никаких отношений с семьей известного телеведущего.

"Я просто стираю из своей жизни человека, который не отреагировал на меня", – заключает Яна.

Недавно Малахов выдал подробности личной жизни еще одной звезды. Во время шоу "Танцы со звездами" ведущий проговорился о новых отношениях Варнавы.