Телеведущий знает, с кем сейчас встречается участница Comedy Woman

В личной жизни Екатерины Варнавы произошли перемены. После разрыва с возлюбленным артистка встретила нового мужчину, имя которого хранит пока в тайне. Однако Андрей Малахов сумел выяснить, кто именно претендует на сердце красавицы, и выдал секрет Николаю Цискаридзе.

Все это произошло на съемках передачи "Танцы со звездами", в которой участвует знаменитость. Ведет шоу Малахов, который проговорился, что именно за кулисами проекта Екатерина встретила свою любовь.

Звезда Comedy Woman не стала отрицать этот факт, но добавила, что раскроет имя только в том случае, если получит высшие оценки. Судьи повелись на шантаж танцовщицы, однако она сказала, что решила сохранить интригу до финала.

В этот момент Николай Цискаридзе признался, что Андрей Малахов уже назвал ему имя по секрету.

Напомним, Екатерина Варнава в последнем интервью призналась, что рассталась со своим партнером, а сейчас у нее появился новый ухажер, связанный с миром телевидения. Возможно, скоро вся страна узнает имя нового возлюбленного юмористки, а пока свои предположения высказал сайту Teleprogramma.pro таролог Александр Кинжинов.

По его предсказаниям, рядом с Екатериной находится известный телеведущий, за которого она скоро может выйти замуж.

Ранее Екатерина Варнава серьезно повредила ногу во время съемок шоу "Танцы со звездами".