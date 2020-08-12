Свежая статистика по коронавирусу в России на 12 августа

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Оперативный штаб отчитался о ситуации с эпидемией коронавируса в России на среду, 12 августа. Так, за сутки опасную инфекцию подхватили еще 5102 россиянина. За весь период буйства вируса заболели 902701 житель страны.
Столица продолжает держать первенство в печальном рейтинге. В Москве заразились 689 человек. На втором месте – Свердловская область, где заболели 167 горожан. Следом идет Санкт-Петербург, там тест на коронавирус дал положительный результат у 161 человека.
От COVID-19 за прошедшие сутки умерли 129 пациентов. За все время эпидемия унесла жизни 15260 зараженных.
За сутки с болезнью справились 7123 человека. За весь период эпидемии полностью выздоровели 710298 жителей страны.
Ранее "Утро.ру" делилось рекомендациями врачей относительно вакцинации. Так, в день прививки нужно отказаться от алкоголя, ведь спиртное может снизить эффективность препарата.
Президент считает, что вопрос о сокращении вооружения нужно решать незамедлительно
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