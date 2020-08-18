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Иммунитет против коронавируса имеется более чем у 20% населения в республике Татарстан, Москве, Петербурге, Астраханской, Московской, Тюменской и Ленинградской областях.
Как отметили в Роспотребнадзоре, 23 субъекта уже сдали более 65 тыс. тестов на наличие инфекции, в трех регионах исследование завершается – там провели 9 тыс. тестов.
У 26 регионов России обследовано по 2,8 – 3,2 тысячи жителей, сообщает РИА "Новости".
Всего в РФ выявлено 927745 заболевших. Скончались 15740 человек, 736101 выздоровели, передает телеканал "360".
Ранее стало известно, что в РФ уже объявили о налаживании массового производства вакцины против коронавируса. Препарат вводят внутримышечно. Заявка на получение лекарства поступила от десятков стран.
Белорусский лидер будет держаться за власть из последних сил
Вашингтон пытается наказать европейцев, как иранцев, причем на их же территории