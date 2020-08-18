В 23 субъектах сдано больше 65 тысяч тестов

Иммунитет против коронавируса имеется более чем у 20% населения в республике Татарстан, Москве, Петербурге, Астраханской, Московской, Тюменской и Ленинградской областях.

Как отметили в Роспотребнадзоре, 23 субъекта уже сдали более 65 тыс. тестов на наличие инфекции, в трех регионах исследование завершается – там провели 9 тыс. тестов.

У 26 регионов России обследовано по 2,8 – 3,2 тысячи жителей, сообщает РИА "Новости".

Всего в РФ выявлено 927745 заболевших. Скончались 15740 человек, 736101 выздоровели, передает телеканал "360".

Ранее стало известно, что в РФ уже объявили о налаживании массового производства вакцины против коронавируса. Препарат вводят внутримышечно. Заявка на получение лекарства поступила от десятков стран.