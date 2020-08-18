Глава Минэнерго заболел коронавирусом

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Министр энергетики России Александр Новак заболел COVID-19. Выяснилось, что его тест на коронавирус оказался положительным во время рабочей поездки на Дальний Восток. 

Как сообщил Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, предполагалось, что министр также примет участие в заседании, пишет "Коммерсантъ". Однако сразу же, как только Новак прилетел в Благовещенск, у него нашли инфекцию, указывает URA.RU

Пока никаких симптомов у него нет. Завтра глава планирует принять участие в заседании ОПЕК+ в видеоформате. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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