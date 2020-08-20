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В России за сутки инфекцию из Китая нашли у 4785 жителей страны. За все время эпидемии диагноз подтвердился у 942106 человек.
В Москве выявлено 688 новых случаев заражения. На втором месте по числу заболевших за день оказался Санкт-Петербург. Там 160 горожан подхватили инфекцию. Третью строчку заняла Московская область, где у 157 человек обнаружили COVID-19.
Умерли за сутки 110 пациентов. Всего скончались 16099 россиян с диагнозом "коронавирус".
Выздоровели 6090 жителей страны. По сообщению заммэра Анастасии Раковой, в столице болезнь победили 1208 горожан, пишет "Вечерняя Москва". За все время излечиться смогли 755513 россиян.
Осенью в стране стартует вакцинация против коронавируса. Однако эксперт предупредил о том, что прививаться уже болеющим нельзя, также медики не проведут процедуру тем, кто выпил алкоголь накануне.
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Политик отметил, что это первый случай мер против президента страны, с которой налажена дипломатическая связь