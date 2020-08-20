Может вызвать озноб и тошноту: появились подробности о российской вакцине от коронавируса

Негативные последствия могут появиться после вакцинации

Изобретенную в России первую вакцину от коронавируса готовят к массовому производству. Журналистам удалось получить инструкцию к препарату и ознакомиться с побочными эффектами лекарства.  

Как пишет РИА "Новости", одними из наиболее частых негативных последствий вакцины являются озноб, повышение температуры, головная боль. Наблюдаются эффекты в виде тошноты и снижения аппетита. Исследователи также выявили, что в некоторых случаях у людей могли развиться аллергические реакции. 

После введения инъекции у некоторых испытуемых были отеки и болезненность в месте прокола. 

Более редкими побочными эффектами назвали тошноту, снижение аппетита и увеличение регионарных лимфоузлов. Однако, как подчеркивают в НИЦЭМ им. Гамалеи, серьезных последствий для организма после введения препарата не обнаружено. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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