Негативные последствия могут появиться после вакцинации

Изобретенную в России первую вакцину от коронавируса готовят к массовому производству. Журналистам удалось получить инструкцию к препарату и ознакомиться с побочными эффектами лекарства.

Как пишет РИА "Новости", одними из наиболее частых негативных последствий вакцины являются озноб, повышение температуры, головная боль. Наблюдаются эффекты в виде тошноты и снижения аппетита. Исследователи также выявили, что в некоторых случаях у людей могли развиться аллергические реакции.

После введения инъекции у некоторых испытуемых были отеки и болезненность в месте прокола.

Более редкими побочными эффектами назвали тошноту, снижение аппетита и увеличение регионарных лимфоузлов. Однако, как подчеркивают в НИЦЭМ им. Гамалеи, серьезных последствий для организма после введения препарата не обнаружено.