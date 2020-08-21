Сын Зеленского переболел коронавирусом

Наследник президента Украины перенес COVID-19 в легкой форме

В пятницу, 21 августа, Владимир Зеленский сообщил на брифинге, что его сын Кирилл переболел коронавирусом. Президент Украины добавил, что семилетний мальчик лечился в больнице вместе с матерью.

Глава Незалежной отметил, что болезнь протекала в легкой форме, передает новостной портал News24.ua. Его сын отделался только повышенной температурой.

Напомним, ранее появилась новость, что супруга Владимира Зеленского также переболела коронавирусом. Первая леди Украины в начале июля выписалась из больницы и вернулась к родным. При этом она была вынуждена продолжать курс лечения, чтобы до конца побороть двустороннюю пневмонию.

Анастасия ГОРЮНОВА

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