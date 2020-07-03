Жена президента Украины победила коронавирус

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Елену Зеленскую выписали из больницы

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская вылечилась от COVID-19.

Информацию о том, что первую леди Украины выписали из киевской больницы, опубликовали на странице Офиса президента Украины в "Фейсбук". Сообщается, что теперь она чувствует себя хорошо и очень рада тому, что вновь оказалась в кругу семьи.

Однако, несмотря на то, что Зеленская вылечилась от коронавируса, ей все еще необходимо продолжать лечение от двусторонней пневмонии. Такое заболевание вызвал вирус SARS-CoV-2. Бороться с пневмонией первая леди Украины будет уже дома под наблюдением медиков.

Напомним, в середине июня тест Елены Зеленской показал положительный результат. Поначалу она находилась на амбулаторном лечении, но спустя несколько дней ее пришлось госпитализировать в одну из киевских больниц. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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