Препарат нужно будет вводить в организм через нос

Исследователи из США разработали назальную вакцину от коронавируса. Информация о препарате была опубликована в научном журнале Cell.

Сообщается, что данная вакцина будет вводиться не так, как ее предшественники – то есть не через кровь, а как обычный спрей для носа. Одна доза препарата запустит процесс вырабатывания большого количества антител в дыхательных путях.

Принцип действия американской вакцины подразумевает введение элементов коронавируса совместно с аденовирусами в организм. Похожий механизм использовался и в российской вакцине, сообщает информагентство РИА Новости.

На данный момент известно, что препарат был испытан только на грызунах.