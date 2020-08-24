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Исследователи из США разработали назальную вакцину от коронавируса. Информация о препарате была опубликована в научном журнале Cell.
Сообщается, что данная вакцина будет вводиться не так, как ее предшественники – то есть не через кровь, а как обычный спрей для носа. Одна доза препарата запустит процесс вырабатывания большого количества антител в дыхательных путях.
Принцип действия американской вакцины подразумевает введение элементов коронавируса совместно с аденовирусами в организм. Похожий механизм использовался и в российской вакцине, сообщает информагентство РИА Новости.
На данный момент известно, что препарат был испытан только на грызунах.
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