Американцы сомневаются в качестве испытаний препарата

Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что Америка отказывается тестировать вакцину от коронавируса, разработанную в России. По его словам, испытания препарата в нашей стране не отвечают необходимым стандартам.

Медоуз заявил в интервью изданию Politico, что США обладают самыми лучшими стандартами в области здравоохранения и безопасности. Поэтому американцы будут дожидаться собственной вакцины, которую предположительно выпустят уже к осени, передает новостной портал "ФедералПресс".

Напомним, российская вакцина "Спутник V" поступила в производство в середине августа. 3 сентября препарат доставят в московские поликлиники.