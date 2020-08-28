Весной 2021 года столица уже будет свободна от инфекции

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в том, что коронавирус в Москве удастся победить максимум через шесть месяцев. Об этом глава города сообщил во время открытого августовского педагогического совета столицы.

По его словам, на такой результат работают отечественные ученые – разрабатывается эффективная вакцина, и развиваются медицинские технологии. Собянин рассказал, как пишет РИА "Новости", что в ближайшее время должны появиться аналоги российской вакцины.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что второй волны эпидемии в стране не будет.