Озвучены сроки массовой вакцинации от коронавируса

В этот же период препарат начнут отправлять в регионы

Первый этап вакцинации намечен на ноябрь-декабрь – тогда планируют, что вакцину получат люди из группы риска. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 

Как сообщает РИА "Новости", в этот период препарат начнут поставлять в регионы России. 

Также вскоре начнутся пострегистрационные исследования вакцины. Для этого набирают около 40 тысяч добровольцев, которые позволят отследить на себе действие лекарства. Мурашко отметил, что уже сейчас они видят, что вакцина безопасна, пишет "Свободная пресса"

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"Говорите правду": США припугнули грузин российским влиянием

Сами американцы тоже чувствуют угрозу со стороны РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей