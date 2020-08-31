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Первый этап вакцинации намечен на ноябрь-декабрь – тогда планируют, что вакцину получат люди из группы риска. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Как сообщает РИА "Новости", в этот период препарат начнут поставлять в регионы России.
Также вскоре начнутся пострегистрационные исследования вакцины. Для этого набирают около 40 тысяч добровольцев, которые позволят отследить на себе действие лекарства. Мурашко отметил, что уже сейчас они видят, что вакцина безопасна, пишет "Свободная пресса".
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