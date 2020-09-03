Мишустин уверен, что после вакцинации со здоровьем коллеги все будет хорошо

Премьер Белоруссии Роман Головченко решил на себе опробовать российское лекарство от COVID-19. На такой шаг он согласился пойти после визита Михаила Мишустина в Республику.

О решении Головченко сообщил российский премьер. Он с уверенностью заявил, что после вакцинации со здоровьем коллеги все будет в порядке, сообщает БелТА.

Также глава правительства России отметил, что Белоруссия стала первой страной, которая выразила готовность получить российский препарат от коронавируса, пишет "Вечерняя Москва".

Напомним, в четверг Михаил Мишустин отправился в Минск, чтобы провести переговоры с белорусским премьером и обсудить часть острых вопросов, стоящих между государствами. В том числе и создание договора о союзном государстве.