Премьер-министр Белоруссии согласился испытать российскую вакцину на себе

Мишустин уверен, что после вакцинации со здоровьем коллеги все будет хорошо

Премьер Белоруссии Роман Головченко решил на себе опробовать российское лекарство от COVID-19. На такой шаг он согласился пойти после визита Михаила Мишустина в Республику. 

О решении Головченко сообщил российский премьер. Он с уверенностью заявил, что после вакцинации со здоровьем коллеги все будет в порядке, сообщает БелТА. 

Также глава правительства России отметил, что Белоруссия стала первой страной, которая выразила готовность получить российский препарат от коронавируса, пишет "Вечерняя Москва". 

Напомним, в четверг Михаил Мишустин отправился в Минск, чтобы провести переговоры с белорусским премьером и обсудить часть острых вопросов, стоящих между государствами. В том числе и создание договора о союзном государстве. 

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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