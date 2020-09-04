По подсчетам, это может занять около года

Большинство россиян можно вакцинировать в течение максимум 12 месяцев, однако этот процесс можно провести и за семь – об этом сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Такие выводы он сделал, исходя из тех мощностей, что сейчас разворачиваются для проведения работ. В целом, по его оценки, процедуру могут провести за 7-9-12 месяцев.

По его словам, того иммунитета, который выработался у добровольцев, хватит, чтобы противостоять любому количеству коронавируса, попавшего в организм, пишет URA.RU. Он отметил, что после введения вакцины, антитела смогут защищать человека от инфекции до двух лет.

Сейчас вакцину "Спутник V" доставили в медцентры, где в ближайшее время начнется вакцинация добровольцев, указывает RT.