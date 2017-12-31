Умер актер Александр Шаврин

Здоровье
406 новости
Официально о причине смерти не сообщается, но известно, что Шаврин страдал от онкологического заболевания.
По данным телеканала РЕН ТВ, он был госпитализирован в ноябре из-за обострения болезни, его состояние расценивалось как тяжелое.
Александр Шаврин после окончания Щепкинского училища был принят в труппу театра имени Маяковского. Телезрителям известен по ролям в сериалах "Бедная Настя" и "Дети Арбата". В 2001 году получил звание заслуженного артиста России.
Был женат на актрисе Анне Ардовой, но их брак распался в начале 2017 года.
Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен
Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте