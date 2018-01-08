"Золотой глобус" утонул в черном

Все ведущие актрисы на церемонии вручения престижной кинонаграды были в нарядах черного цвета

Седьмого января в Беверли-Хиллз состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которую часто называют репетицией "Оскара". На красной ковровой дорожке в этот раз было мрачновато - актрисы, как и обещали, выбрали наряды черного цвета в знак протеста против сексуального насилия.

Победу в самой престижной номинации "Лучший драматический фильм" Голливудская ассоциация иностранной прессы присудила картине британца Мартина Макдоны "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Сам Макдона был удостоен "Золотого глобуса" за лучший сценарий, сыгравшая в "Трех билбордах" Френсис Макдорманд - за главную женскую роль, а Сэм Рокуэлл - за лучшую мужскую роль второго плана.

Два "Золотых глобуса" в престижных номинациях завоевал фильм режиссера Греты Гервиг "Леди Бёрд". История о девушке, мечтающей вырваться из провинциального городка в Нью-Йорк, выиграла награду в категории "Лучшая комедия или мюзикл", а исполнившая главную роль Сирша Ронан стала победительницей в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле".

Гари Олдман был признан "Лучшим актером драматического фильма" за роль в фильме "Темные времена". Это его первая в карьере номинация на "Золотой глобус".

Награду как лучший режиссер получил мексиканец Гильермо дель Торо за фантастическую историю "Форма воды". Фильм был выдвинут на "Золотой глобус" в семи номинациях и выиграл две – отмечена также работа композитора Александра Депла.

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победил фильм "На пределе" немецкого режиссера Фатиха Акина. "Нелюбовь" Андрея Звягинцева осталась без награды.

Наконец, в телевизионных номинациях лучшим мини-сериалом стала "Большая маленькая ложь", лучшей комедией - "Удивительная миссис Мейзел", а лучшей драмой – "Рассказ служанки".