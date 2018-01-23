Правительство обратило внимание на обрушившийся шквал критики

Минкультуры запретило показ фильма "Смерть Сталина" в российских кинотеатрах. В картине нашли материалы, запрещенные на территории страны.

Письмо с требованием отнять прокатное удостоверение написали режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников, а также директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Обращение они отправили министру культуры Владимиру Мединскому, который удовлетворил их просьбу, передает РИА "Новости".

По его мнению, фильм является насмешкой над советским прошлым. При этом Мединский подчеркнул, что в России нет цензуры, но есть "нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней".

"Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом. Нас прокатчик не услышал", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Авторы обращения отметили, что в фильме есть экстремистские материалы, направленные на унижение человеческого достоинства. Кроме того, оскорбление вызвано тем, что "Смерть Сталина" планировали показать в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы.

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская считает, что Минкультуры поступило правильно.

"Как хорошо, что приходит прозрение! Плохо, что не вовремя. Дискуссия о фильме, который никто не видел ("Смерть Сталина"), привела к тому, что защитники свободы творчества наконец-то увидели ее пределы", - написала она на своей странице "ВКонтакте".

Фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи должен был выйти в прокат 25 января. За три дня до этого состоялся премьерный показ в Минкультуры. Увиденное возмутило зрителей, состоявших из деятелей культуры.

"Главное, это неправильно выбранное время проката. Сейчас, в юбилейный год Сталинградской битвы, - это кощунство и глумление. Это некая провокация, на которую мы должны были дать однозначный ответ", - заявил председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил российским режиссерам снять похожий фильм про британцев.

"Почему вместо запрета "Смерти Сталина" не привлечь русских талантливых кинематографистов, чтобы сделать ироничную комедию, которая высмеяла бы ошибки британцев? Например, была наша комедия "Больше Бена", которая жестко высмеяла порядки в британском обществе", - добавил политик.

Фильм "Смерть Сталина" рассказывает о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году.