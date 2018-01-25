Танго рождает чувство

Дирижер CONCORD ORCHESTRA рассказал о создании нового музыкального шоу

В воскресенье, 11 февраля, в 18:00 симфонический оркестр под управлением Фабио Пиролы приглашает на свое ежегодное праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" в Государственный Кремлевский дворец. Корреспондент "Утра" задала несколько вопросов прославленным артистам.

- Фабио, расскажите, как возникла идея создать это музыкальное шоу?

Эта идея возникла у нас давно, когда в 2011 г. мы включили в свои программы популярные танго и заметили, что публика приходит в настоящий восторг от этой музыки. Наше шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" специально создано и посвящается празднику Дню всех влюбленных.

- Почему вы выбрали именно танго?

Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго. Танго - это мир, полный тайн и загадок. Танго - это, прежде всего, чувства, эмоции и страсть! Красота, изящество, элегантность - все это есть в танго.

- Что будет представлять собой новое музыкальное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы"?

Это будет динамичное и захватывающее шоу. На сцене Государственного Кремлевского дворца будут выступать и музыканты нашего оркестра CONCORD ORCHESTRA, и вокалисты Cesar Camargo и Martin Alvarado (Аргентина), и танцоры аргентинского танго - призеры Campeonato Mundial de Baile de Tango, в категории Tango Escenario и победители конкурса Tango Dance World Championship (Буэнос-Айреc, Аргентина). В новой программе будет звучать настоящее аргентинское танго А. Пьяццоллы "Rinascero", "Escualo", "Oblivion", "Adios Nonino", "Libertango" и "Времена года в Буэнос-Айресе".

- Чем интересна музыка Пьяццоллы?

Именно Астор Пьяццолла положил начало тому, что называется великим преобразованием танго, когда оно вырвалось из танцзалов на волю. Астор Пьяццолла превратил танго в так называемое nuevo tango, которое стали не только танцевать, но и просто слушать. Поэтому в нашем шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" на сцене будет и танец, и музыка, и настоящая страсть!

- Кто будет вашим партнером на сцене?

Для нашего шоу мы пригласили профессиональных танцоров аргентинского танго. Постановщик шоу известный аргентинский хореограф Сильвио Гранд, который является настоящей звездой танго.

- Сильвио, Вы профессиональный танцор и хореограф, что для вас танго?

Для меня это не только танец, но и вся моя жизнь! Танго это самое лучшее, что есть у меня в этой жизни. Я часто думаю, в чем тайна популярности танго во всем мире. Из-за объятий? Да, наверное, из-за его чувственности. Это то, чего так не хватает всем в современном мире.



- А много будет танцоров на сцене?

На сцене будет восемь танцоров. Специально для этого шоу мы покажем свои новые танцевальные номера.

- Долго ли готовилась программа?

Я занимаюсь танго с пяти лет, поэтому можно сказать, что готовились всю свою жизнь (смеется). Да, все выступающие - профессионально подготовленные танцоры с большим опытом участия в международных соревнованиях по танго.

- Это специально созданные танцы или те, с которыми участвовали в соревнованиях?

Это как звезды фигурного катания участвуют в соревнованиях, а потом создают шоу. Соревнование это труд, а наше шоу - это праздник! Кстати, и билеты будут совсем недорогие. Можно позволить себе сходить и получить удовольствие. Так что 11 февраля 2018 г. в Государственном Кремлевском дворце мы ждем всех, кто любит настоящее танго.

Билеты на официальном сайте оркестра.