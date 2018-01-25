Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Танго рождает чувство

Дирижер CONCORD ORCHESTRA рассказал о создании нового музыкального шоу

В воскресенье, 11 февраля, в 18:00 симфонический оркестр под управлением Фабио Пиролы приглашает на свое ежегодное праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" в Государственный Кремлевский дворец. Корреспондент "Утра" задала несколько вопросов прославленным артистам.

- Фабио, расскажите, как возникла идея создать это музыкальное шоу?

Эта идея возникла у нас давно, когда в 2011 г. мы включили в свои программы популярные танго и заметили, что публика приходит в настоящий восторг от этой музыки. Наше шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" специально создано и посвящается празднику Дню всех влюбленных.

- Почему вы выбрали именно танго?

Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго. Танго - это мир, полный тайн и загадок. Танго - это, прежде всего, чувства, эмоции и страсть! Красота, изящество, элегантность - все это есть в танго.

- Что будет представлять собой новое музыкальное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы"?

Это будет динамичное и захватывающее шоу. На сцене Государственного Кремлевского дворца будут выступать и музыканты нашего оркестра CONCORD ORCHESTRA, и вокалисты Cesar Camargo и Martin Alvarado (Аргентина), и танцоры аргентинского танго - призеры Campeonato Mundial de Baile de Tango, в категории Tango Escenario и победители конкурса Tango Dance World Championship (Буэнос-Айреc, Аргентина). В новой программе будет звучать настоящее аргентинское танго А. Пьяццоллы "Rinascero", "Escualo", "Oblivion", "Adios Nonino", "Libertango" и "Времена года в Буэнос-Айресе".

- Чем интересна музыка Пьяццоллы?

Именно Астор Пьяццолла положил начало тому, что называется великим преобразованием танго, когда оно вырвалось из танцзалов на волю. Астор Пьяццолла превратил танго в так называемое nuevo tango, которое стали не только танцевать, но и просто слушать. Поэтому в нашем шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" на сцене будет и танец, и музыка, и настоящая страсть!

- Кто будет вашим партнером на сцене?

Для нашего шоу мы пригласили профессиональных танцоров аргентинского танго. Постановщик шоу известный аргентинский хореограф Сильвио Гранд, который является настоящей звездой танго.

- Сильвио, Вы профессиональный танцор и хореограф, что для вас танго?

Для меня это не только танец, но и вся моя жизнь! Танго это самое лучшее, что есть у меня в этой жизни. Я часто думаю, в чем тайна популярности танго во всем мире. Из-за объятий? Да, наверное, из-за его чувственности. Это то, чего так не хватает всем в современном мире.

- А много будет танцоров на сцене?

На сцене будет восемь танцоров. Специально для этого шоу мы покажем свои новые танцевальные номера.

- Долго ли готовилась программа?

Я занимаюсь танго с пяти лет, поэтому можно сказать, что готовились всю свою жизнь (смеется). Да, все выступающие - профессионально подготовленные танцоры с большим опытом участия в международных соревнованиях по танго.

- Это специально созданные танцы или те, с которыми участвовали в соревнованиях?

Это как звезды фигурного катания участвуют в соревнованиях, а потом создают шоу. Соревнование это труд, а наше шоу - это праздник! Кстати, и билеты будут совсем недорогие. Можно позволить себе сходить и получить удовольствие. Так что 11 февраля 2018 г. в Государственном Кремлевском дворце мы ждем всех, кто любит настоящее танго.

Билеты на официальном сайте оркестра. 

Виктория ЛАРИНА
новости партнеров
Загрузка...

"Северный поток-2" снес экологов

Согласована прокладка газопровода по заповедной зоне

Биатлонист Антон Шипулин убит горем

Спортсмен спасается от проблем бегом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей