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Режиссер фильма "Прощание" умерла в возрасте 37 лет

Мария Саакян. Фото: facebook.com
Причиной смерти стал рак

О кончине режиссера Марии Саакян сообщил в воскресенье в Facebook кинокритик Андрей Плахов: "Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины".

Мария Саакян родилась в Ереване в 1980 году. В 1993 году ее семья переехала в Россию.

В 2003 году она окончила режиссерский факультет ВГИКа, впоследствии сняла фильмы "Прощание", "Маяк", "Это не я", "Энтропия", "Чеснок, лук и перец".

Как пишет Плахов, Саакян "снимала глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию. Не шла на коммерческие компромиссы, очень требовательно относилась к профессии и к себе".

У Саакян остались пятеро детей.
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