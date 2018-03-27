Театр армии открыл экспериментальную сцену новым спектаклем
Центральный академический театр российской армии презентовал свое новое пространство – экспериментальную сцену, представив на ней отрывок спектакля "Пятая колонна" по пьесе Эрнеста Хемингуэя. Постановка молодого режиссера Галины Зальцман стала второй работой, созданной для этого театра.
Фото: пресс-служба Театра армии
Действие происходит в 1937 г. в номере одной из гостиниц осажденного фашистами Мадрида. Герои слышат разрывы, приближающихся снарядов, стрельбу и крики умирающих. А там, за стенами отеля, четыре фашистские колонны пытаются ворваться в город, где их знака о нападении ждет "пятая колонна" – скрытый враг, внутренний убийца, предатели, воющие против своих. Противостояние идет между республиканцами, представляющими левый Народный фронт и консерваторами нацистского толка генерала Франко.
Фото: пресс-служба Театра армии
Главному герою – 30-летнему контрразведчику-республиканцу Филлипу – предстоит сделать выбор между долгом и чувством, между нормальной жизнью и смертью. Ведь такой же внутренней "пятой колонной", но только для самого Филипа, предстает его любовь к американке Дороти, любящей его женщине, воплотившей в себе мечту о тихом доме, детях, умиротворении. С другой стороны, его внимание добивается соратница по борьбе Анита, символизирующая долг, борьбу и погибель ради продолжения войны.
Фото: пресс-служба Театра армии
"Премьера прошла 25 марта. Надо сказать, что этот спектакль ставился лишь однажды – в 1958 году в "Современнике". Больше никто его не решался брать в работу. Мы стали первые после такого долгого перерыва", – рассказал главный режиссер театра Борис Морозов.
По его словам, не зря открывшаяся сцена получила название экспериментальной. Здесь будут создаваться новые форматы, играть другие актеры, появляться режиссеры-революционеры.
Фото: пресс-служба Театра армии
"Это новый виток развития театра, – добавил Морозов. – Мы хотели создать площадку, где можно будет ставить проблему острого выбора, когда нужно сделать шаг в бездну или остаться на месте. Экспериментальную сцену можно сравнить с маленьким катерком, который быстро маневрирует и реагирует на вызовы современного мира. Такой огромный и неповоротливы лайнер, как наш театр, не всегда мог это сделать быстро, теперь это стало возможным".
Фото: пресс-служба Театра армии
Также в афише новой сцены будут представлены следующие постановки: "Ночная повесть" режиссер Татьяна Морозова, "Похищение" Сергея Смирнова, "Омлет" Александр Вислов, "Диссидент" Глеб Черепанов, "Метод Гренхольма" Татьяна Морозова. Также авторский проект Владимира Еремина "До режиссера".
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