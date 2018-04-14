Умер великий режиссер Милош Форман

Двукратный обладатель "Оскара" скончался на 87-м году жизни

О кончине чешско-американского режиссера сообщает издание Hollywood Reporter. По словам жены, Форман умер после непродолжительной болезни.

Милош Форман родился в 1932 году в чешском городе Часлав. После событий 1968 года, когда советские войска вторглись в Чехословакию, он стал невозвращенцем. Сначала жил во Франции, а затем переехал в США.

Самые известные фильмы Формана –"Народ против Ларри Флинта", "Вальмон", "Пролетая над гнездом кукушки", "Амадей". За последние две картины режиссер был удостоен премии "Оскар" в 1976 и 1985 году.