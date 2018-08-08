Молодежные театры со всех континентов съедутся в Москву

Впервые в России состоится AITU-IUTA

С 20 по 24 августа в российской столице пройдет XII Всемирный конгресс Международной ассоциации университетских театров и VI Московский международный фестиваль университетских и молодежных театров. В Россию прибудут режиссеры, педагоги, теоретики театра и творческие коллективы со всех континентов.

AITU-IUTA каждые два года собирает Всемирный конгресс. Его организатором в этом году выступает московский театр МОСТ, который стал победителем международного конкурса на право проведения.

Среди участников – руководители и представители Международного института театра (Нью-Йорк, США), Института исследования театра и кино Словацкой академии наук (Братислава, Словакия), Школы визуальных и исполнительских искусств Университета Де Монфор (Лестер, Великобритания), Национального университета искусства (Буэнос-Айрес, Аргентина), Государственной консерватории Анкары при университете Хаджеттепе (Анкара, Турция), Высшей национальной консерватории драматического искусства (Париж, Франция), Университета Буффало (Буффало, США), Колледжа искусства LASALLE (Сингапур) и др.

Будут поставлены спектакли молодежных и университетских театров из Филиппин, Латвии, Белоруссии, Болгарии, России. В мероприятиях примут участие 150 представителей молодежных театров более 30 стран.

Конгресс-2018 в Москве – это:

✓ театральный фестиваль, на котором молодежные коллективы из разных стран мира представят свои лучшие спектакли на столичных площадках: Театр МОСТ, Театральный центр "Вишневый сад", Деловой и культурный комплекс посольства Белоруссии в РФ.

✓ научная программа, включающая конференцию, семинары, лекции, и презентации. Основная площадка для конференции и мастер-классов – НИТУ "МИСиС".

✓ дискуссии на актуальные темы после спектаклей

✓ Генеральная Ассамблея, на которой будет утвержден новый президент AITU-IUTA и состоятся очередные выборы Исполнительного комитета AITU-IUTA.

Расписание спектаклей фестиваля – на сайте театра МОСТ. Подробная информация о всех мероприятиях Конгресса-2018 здесь.

Конгресс реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и гранта "Открытая сцена" департамента культуры города Москвы. Главным партнером выставочной программы является Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина

