Патриарх Кирилл встретится с молодежью на ВДНХ

В павильоне №75 III состоится Международный православный молодежный форум

Мероприятие будет проходить 23 августа с 11:00 до 19:00. Внутри павильона расположатся масштабная интерактивная выставочная зона и конференц-зал вместимостью 5 тысяч человек, где с молодыми людьми встретится Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Посетителей ждут более 350 часов различных программ: концерты, интеллектуальные игры, лекции, мастер-классы и спортивные тренировки. Вход на форум свободный. Чтобы стать его участником, нужно зарегистрироваться на сайте.

В форуме примут участие более 50 молодежных проектов в различных областях: сельского хозяйства и архитектуры, высоких технологий и дизайна, традиционных ремесел и искусства, образования и спорта, культуры и волонтерства. Авторы проектов проведут бесплатные мастер-классы сразу по 40 направлениям. Самые перспективные, общественно значимые и действительно уникальные молодежные инициативы отметят грантами патриарха для дальнейшего развития.

Гостей форума ждут занятия по тележурналистике, работе с социальными сетями, традиционным ремеслам, реставрации храмов, танцам, ювелирному делу, хлебопечению, созданию комиксов и многому другому.

Они смогут протестировать новейшую виртуальную экскурсию по храму (последняя разработка студентов МФЮА) и мобильное приложение "Наставник" – многофункциональный онлайн-помощник для православных христиан.

На Форуме пройдут лекции авторитетных ученых, известных богословов, деятелей культуры и искусства, успешных бизнесменов и политиков. Среди них – режиссер Валерия Гай Германика, Народная артистка России Илзе Лиепа, гендиректор телеканала "Спас" и телеведущий Борис Корчевников, член Экспертного совета по корпоративному управлению ЦБ РФ Андрей Гайдамака и многие другие.

В спортивной программе – показательные выступления и мастер-классы по фристайлу (на самокатах, велосипедах и скейтбордах), различным единоборствам, воркауту. Кроме того, все посетители смогут сдать нормативы ГТО – для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru, а в день проведения Форума иметь при себе медицинскую справку о состоянии здоровья и идентификационный номер, присвоенный при регистрации.

