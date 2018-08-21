В Москве произойдет событие гигантского масштаба

Государственный Кремлевский дворец примет чемпионат мира WDC 2018 по европейским танцам среди профессионалов

Грандиозный праздник состоится 27 октября и станет знаковым для спортсменов и участников. Зрителям предстоит увидеть много интересного.

Вот лишь некоторые из причин посетить этот международный турнир:

Чемпионы в зале. 27 октября в Кремль приедут самые "звездные" танцоры, исполняющие европейскую программу. Виктор Фанг и Анастасия Муравьева, Домен Крапец и Наташа Карабай, Валерио Колантони и Моника Нигро, Серго и Дорота Русу – эти имена залог того, что на паркете Кремля будет показан потрясающий по уровню мастерства танец.

Рекорды на паркете. Программа ожидается насыщенная и, вполне возможно, зрителей ждут сюрпризы. Среди приглашенных, например, легенды танцевального спорта Арунас Бижокас и Катюша Демидова (США), которые прямо на ваших глазах могут стать десятикратными чемпионами мира в европейских танцах. Такого не случалось еще ни с одной парой за всю историю!

Болеем за наших. Россия традиционно очень сильна в европейских бальных танцах, так что особенно приятно будет смотреть на наши пары. В участниках значатся такие имена, как Алекандр Жиратков и Ирина Новожилова, троекратные чемпионы нашей страны, вице-чемпионы России Станислав Зелянин и Ирина Черепанова, Сергей Сутырин и Наталья Сажина и другие. Эти талантливые танцоры будут рады поддержке зала!

Уникальная атмосфера. Танцевальные вечера в Кремле – это возможность прикоснуться к прекрасному. Изящные дамы и господа, прекрасный декор зала, возможность нарядиться и провести вечер, слушая музыку, наслаждаясь закусками и шампанским – всё это дарит ощущение уникального праздника и прекрасно "лечит" от серости будней.

Великолепная организация. За организацию кремлевских танцевальных мероприятия отвечает Российский танцевальный союз и его глава – легенда советского бального танца, заслуженный деятель искусств России, почетный вице-президент WDC, Вице-президент APDC Станислав Попов.

Он же будет и ведущим вечера – внимательным и остроумным. Подобные турниры проходят в главном зале страны вот уже более 20 лет, и организация всегда на высоте.

Генеральный партнер чемпионата мира – "Газпромбанк" (АО).

Официальный партнер – Авиакомпания NordStar.

Информационный партнер – "Yтро.ру".

Будет на что посмотреть. Помимо основной программы зрителей ждет еще несколько незабываемых зрелищ. Вы сможете насладиться очень динамичным и элегантным "Кубком Кремля" по латиноамериканской программе среди любителей – будет интересно сравнить два абсолютно разных направления в танце. И чемпионатом России по American Smooth. Подобного вы вообще не увидите больше нигде в России – это первый чемпионат по данной американской танцевальной программе. Будет очень зрелищно!

Замечательная музыка. Одна из отличительных черт чемпионата – конечно, музыка, ведь в танцевальном искусстве она должна представлять собой симбиоз с тем, что происходит на паркете. Немыслимо представить себе соревнования такого рода, проведенные под ритмы из проигрывателя. За аккомпанемент к основной программе отвечает ансамбль "Данс Лэнд". Латиноамериканские ритмы исполнит коллектив "Семь Ветров".

А еще гостей ожидают великолепные вокальные номера – выступит Марина Палома и дуэт совсем молоденькой певицы Анжелики Эланж с опытным оперным исполнителем Леонидом Бахталиным.

Разбудите счастье! Все-таки танец, особенно классический, европейский, – это особенный вид искусства, который будит в душе всё самое тонкое, чувственное и прекрасное. Вечер, проведенный в созерцании танцев, подарит вам очень многое – спокойствие и гармонию, вдохновение и отдых, впечатления и тепло, не зря девиз самого Станислава Попова и Российского танцевального союза: "Танцуйте и будьте счастливы!" На чемпионате вы точно поймете, как это связано.