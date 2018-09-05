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"Синяя птица" откроет сезон

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац подготовил премьеры

В конце августа труппа отправится на гастроли во Францию, в Канны, со спектаклями "Петипа-Гала", "Шахерезада" Н.А. Римского-Консакова, "Шопениана" на музыку Ф. Шопена и "Половецкие пляски" (балетный фрагмент оперы А. Бородина "Князь Игорь"). А 14 сентября Детский музыкальный театр имени Наталии Сац откроет 54-й сезон "визитной карточкой" – балетом Кирилла Симонова "Синяя птица" на музыку Ильи Саца и Ефрема Подгайца.

В начале сентября в самом театре пройдет осенняя сессия Академии старинной оперы Opera Omnia, которая была организована Театром Наталии Сац и маэстро Эндрю Лоуренсом-Кингом полтора года назад и уже успела стать одним из самых важных профессиональных образовательных центров по изучению старинной музыки в России. На этот раз работа студентов под руководством Эндрю Лоуренса-Кинга будет посвящена Генри Перселлу и его "Королю Артуру": 12 и 13 сентября спектакль по этой барочной опере студенты Академии покажут на Малой сцене театра.

После этого театр покажет премьеры.

В конце октября Георгий Исаакян представит вместе с музыкальным руководителем и дирижером Валерием Платоновым и художником Ксенией Перетрухиной оперу Клаудио Монтеверди "Орфей". Спектакль станет единственной в Москве постановкой этого шедевра старинной, добарочной музыки, и пройдет в необычном пространстве.

Учитывая, что под руководством Исаакяна в Детском музыкальном уже возникло несколько совершенно новых театральных сцен (так, на импровизированной "сцене в фойе" идут уже три мини-оперы для самых маленьких зрителей; в Живописном цехе театра, зале, где расписывают декорации, поставлена уникальная "опера на григорианский кантус" Владимира Мартынова "Упражнения и танцы Гвидо"; на обновленной Малой сцене за несколько лет собрался огромный и очень разнообразный репертуар – оперы, балеты, спектакли смешанных жанров) – можно быть уверенным: театр и на этот раз удивит зрителей,  и визит в Детский музыкальный превратится в захватывающее путешествие.

В декабре, перед самым Новым годом, в театре сыграют "Спящую красавицу" Петра Чайковского. Ставят балет музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, хореограф Кирилл Симонов и художник Вячеслав Окунев. Спектакль посвящен 200-летию великого русского балетмейстера Мариуса Петипа.

Это будет не просто изложение сюжета сказки Шарля Перро, и не реконструкция балета Петипа, а история о барочном театре, о том, как создается спектакль, как двигаются на театральном небе колосников нарисованные на картоне облака, как грохочет за кулисами гром-машина и как во всем этом придуманном, не настоящем, но упоительно прекрасном закулисном мире, мире живописных декораций и старинной театральной машинерии, рождается на сцене самая настоящая волшебная сказка, в которую верят и взрослые, и дети.

Еще одной премьерой на Большой сцене станет постановка оперы, специально написанной по заказу Детского музыкального театра имени Наталии Сац молодым композитором Игорем Холоповым, – веселая "Звероопера" по сказкам Ивана Крылова. Работают над спектаклем музыкальный руководитель и дирижер Сергей Михеев, автор либретто Роксана Сац, режиссер Валерий Меркулов, художник Степан Зограбян и художник по костюмам София Зограбян.

Во второй половине сезона театр ждет не менее насыщенная жизнь. С приходом Георгия Исаакяна театр уже несколько лет как активно вернулся на международную арену, проводит международные конференции, осуществил несколько совместных с европейскими компаниями проектов, в 2017 г. получил в Лондоне европейского оперного "Оскара" – премию Opera Awars.

И весной 2019 г. театр представит очередной международный проект – хореографы Кирилл Симонов и знаменитый премьер труппы Мориса Бежара Патрик де Бона покажут на Большой сцене "Вечер одноактных балетов" на музыку "Свадебки" Игоря Стравинского и "Сказки про шута, семерых шутов перешутившего" Сергея Прокофьева. Музыкальный руководитель проекта – главный дирижер театра Алевтина Иоффе.

Подробную информацию о спектаклях театра смотрите на сайте www.teatr-sats.ru

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