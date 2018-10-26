Умер известный дирижер

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В пятницу не стало Бориса Темирканова, главного дирижера симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии. Причина смерти композитора не сообщается.
О том, что Темирканов ушел из жизни, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе Минкультуры Кабардино-Балкарии.
Борис Хатуевич был автором первых сочинений для кабардинской гармоники в сопровождении симфонического оркестра. У него остался старший брат Юрий Темирканов. Он руководит академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии.
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