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Умер известный дирижер

Народный артист России скончался на 82-м году жизни

В пятницу не стало Бориса Темирканова, главного дирижера симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии. Причина смерти композитора не сообщается.

О том, что Темирканов ушел из жизни, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе Минкультуры Кабардино-Балкарии.

Борис Хатуевич был автором первых сочинений для кабардинской гармоники в сопровождении симфонического оркестра. У него остался старший брат Юрий Темирканов. Он руководит академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии. 

Полина ИВАНОВА
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