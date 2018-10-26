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Караченцова похоронят на знаменитом кладбище

продолжениеНеравные доли: за наследство Караченцова развернется война
Николая Петровича предадут земле на Новодевичьем кладбище

Так хочет супруга актера Людмила Поргина. Сейчас семья Караченцова ведет переговоры о гражданской панихиде в театре "Ленком".

Жена артиста рассказала о своем решении агентству РИА ФАН.

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Караченцов умер в пятницу в Красногорске после того, как у него отказали почки. По словам Поргиной, семья актера всегда "надеялась на чудо". 

Полина ИВАНОВА
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