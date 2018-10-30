Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер создатель капитана Врунгеля и Доктора Айболита

Кадр из фильма "Караван историй" 2005
Давид Черкасский скончался на 87-м году жизни

Во вторник вечером 30 октября не стало знаменитого художника-мультипликатора Давида Черкасского. Последние два месяца он провел в больнице, куда был госпитализирован после инсульта.

Черкасский до самой смерти повторял, что "жизнь прекрасна". О том, что режиссер скончался, рассказал его друг Александр Меламуд на своей странице в Facebook.

Черкасский создал такие культовые мультфильмы, как "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Крокодил и солнце". Давид был новатором в своей области: он использовал в кадре мультипликацию и настоящие съемки с актерами. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Латвия проигнорировала санкции за Крымский мост

Внесенная в черные списки США и ЕС российская компания занимается строительством в Риге

Россия вызволила моряков "Норда" из украинского плена

Наши соотечественники вернулись на родину после месяцев заточения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей