Давид Черкасский скончался на 87-м году жизни

Во вторник вечером 30 октября не стало знаменитого художника-мультипликатора Давида Черкасского. Последние два месяца он провел в больнице, куда был госпитализирован после инсульта.

Черкасский до самой смерти повторял, что "жизнь прекрасна". О том, что режиссер скончался, рассказал его друг Александр Меламуд на своей странице в Facebook.

Черкасский создал такие культовые мультфильмы, как "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Крокодил и солнце". Давид был новатором в своей области: он использовал в кадре мультипликацию и настоящие съемки с актерами.