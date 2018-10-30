Нибиру
- Портал в ад: пришельцы с Нибиру уже на Земле
- Все в огне: пришельцы с Нибиру испытали оружие на Земле
- Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
135 новости
Во вторник вечером 30 октября не стало знаменитого художника-мультипликатора Давида Черкасского. Последние два месяца он провел в больнице, куда был госпитализирован после инсульта.
Черкасский до самой смерти повторял, что "жизнь прекрасна". О том, что режиссер скончался, рассказал его друг Александр Меламуд на своей странице в Facebook.
Черкасский создал такие культовые мультфильмы, как "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Крокодил и солнце". Давид был новатором в своей области: он использовал в кадре мультипликацию и настоящие съемки с актерами.
Внесенная в черные списки США и ЕС российская компания занимается строительством в Риге
Наши соотечественники вернулись на родину после месяцев заточения