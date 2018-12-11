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Лучшая альтернатива "елкам"

"Морозко"
В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац настала новогодняя пора

Декада праздничны спектаклей в Детском музыкальном театре начнется 22 декабря оперой Михаила Красева "Морозко", постановкой, в которой богатство декораций и костюмов сочетается с трогательностью сюжета, а музыка, написанная в стиле классического мелодизма Николая Андреевича Римского-Корсакова, – с исполнением высочайшего класса. В январе спектакль будет сыгран 2-го числа в 11:00, 14:30 и 18:00.

23, 25 и 26 декабря и 4 января на Большой сцене будет представлена опера-сказка А. Флярковского "Снежная королева", спектакль, где много захватывающих событий, проникновенных мелодий и ярких красок.

28 и 29 декабря и 5 января опера-сказка "Двенадцать месяцев" продолжит ряд "снежных" новогодних спектаклей Детского музыкального театра имени Наталии Сац. А  6 и 7 января, на Большой сцене сыграют оперу Н.А. Римского-Корсакова "Ночь перед Рождеством".

Традиционным венцом новогодней декады в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац станет "Щелкунчик" в постановке Николая Цискаридзе, который для своей версии великого балета Чайковского выбрал хореографию в редакции Василия Вайнонена, самую трогательную и нежную для детской аудитории (27, 30 и 31 декабря).

И настоящим украшением новогодних дней станет в Театре имени Наталии Сац премьера балета Петра Ильича Чайковского "Спящая красавица". Ставят этот спектакль дирижер Алевтина Иоффе, хореограф Кирилл Симонов и художник Вячеслав Окунев.

Спектакль посвящен 200-летию великого русского балетмейстера Мариуса Петипа. Но это будет не просто изложение сюжета сказки Шарля Перро, и не только и не столько реконструкция ставшего легендой балета Петипа, но история о том, как создается спектакль, как двигаются на театральном небе колосников нарисованные на картоне облака, как грохочет за кулисами гром-машина, и как во всем этом придуманном, ненастоящем, но упоительно прекрасном закулисном мире, мире живописных декораций и старинной театральной машинерии, рождается на сцене самая настоящая волшебная сказка, в которую верят и взрослые, и дети.

Премьерные спектакли состоятся 3 января в 14:00 и 18:00 и 8 января в 13:00 и 17:00. А еще перед каждым спектаклем на Большой сцене в период с 22 декабря по 8 января будет разыграна Новогодняя интермедия у огромной – до самого потолка – елки в верхнем зрительском фойе Детского музыкального театра имени Наталии Сац.

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