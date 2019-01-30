В Кремле пройдет мировая премьера

Спектакль о невероятной истории любви покажет Театр оперы и балета Китая

Постановку "Легенда о дуновении ветра" представят в Государственном Кремлевском дворце 19 февраля. Она была задумана как ключевая и создавалась специально к 70-летию КНР.

"Легенда о дуновении ветра" – невероятная история любви, основанная на старинных преданиях китайского эпоса. Главные герои, приходя к нам из мира божеств, аллегорично ведут нас через все возможные превратности судьбы к счастливому финалу.

Создание этой танцевальной драмы началось в Театре оперы и балета КНР провинции Сычуань в 2017 году. Огромный бюджет постановки стал возможен благодаря поддержке Национального фонда искусств Китая, и результат стал настоящим прорывом в своем виде искусства.

Более 50 танцоров на сцене, долгие месяцы репетиций, сложное и изощренное технически-световое решение, специально разработанные уникальные костюмы и декорации, нетривиальные решения в области монтажа декораций и сценического оборудования приводят к удивительно зрелищному и впечатляющему зрителей шоу.

Театр оперы и балета провинции Сычуань – один из ведущих китайских театров.

Среди его наиболее заметных постановок, получивших национальное и мировое признание, – танцевальная драма "Семья", спектакль "Чайный дом в Сычуане", "Великая красота провинции Сычуань" и другие работы, получившие международные награды.

В 2019 г. в стране отмечают 70-летие основания Китайской Народной Республики и "Легенда о дуновении ветра" станет показательным образцом театрального искусства страны, презентуемой на лучших площадках мировых столиц. Премьера состоится на главной сцене России – единственный показ пройдет в Государственном Кремлевском дворце. В течение года планируются премьеры в других странах, ведутся переговоры с Нью-Йорком и другими мировыми столицами.