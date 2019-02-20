Симфонические рок-хиты прогремят в Кремле

Симфонический оркестр покажет новую программу

Первый в мире танцующий CONCORD ORCHESTRA 31 марта представит в Государственном Кремлевском дворце новое шоу – "Симфонические рок-хиты" (программа "Крылья грифона").

Зрителей ждут легендарные композиции Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, Rammstein. Симфонический оркестр исполнит аранжировки произведений известных рок-групп так, чтобы поражать вас снова и снова безумным звучанием рок-хитов!

В новом шоу музыканты CONCORD ORCHESTRA в костюмах грифонов символизируют власть над небом и землей. Обладая быстротой и силой, они перемещаются по сцене. Сочетание двух главнейших стихий создает на сцене потрясающие эмоции.

Артисты не сидят на стульях – они танцуют со своими инструментами и создают невероятный драйв на сцене. Чтобы осуществить весь замысел, симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров.

Кстати, костюмы для участников шоу созданы группой дизайнеров из Санкт-Петербурга и являются частью бренда CONCORD ORCHESTRA. А уникальные видеоинсталляции и световые эффекты – создают атмосферу и делают шоу фееричным.

Начало концерта в Государственном Кремлевском дворце – 18:00.

