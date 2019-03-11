Танец - наше все

В Москве состоится событие мирового масштаба

Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов WDC 2019 пройдет в столице 13 апреля. В последние годы Россия – главная страна, принимающая у себя чемпионаты Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов, и это не случайно, не благодаря каким-то полезным знакомствам с нужными людьми.

Подобное стало возможно благодаря безустанной работе заслуженного деятеля искусств России, президента Российского Танцевального Союза (РТС), почетного вице-президент WDC, Вице-президента APDC Станислава Попова и его команде, которые, год за годом, занимаются организацией этих масштабных спортивных мероприятий. Не где-нибудь, а на главной площадке страны – в Государственном Кремлевском дворце.

Это потрясающе красивая площадка, которая сама задает нужный тон вечеру. Шикарная, праздничная, радостная атмосфера. Поддерживается это специально для события придуманным декором: белоснежными скатертями на столах, прекрасным освещением, 70-метровой бегущей строкой, увенчанной живыми цветами. На приглашениях обозначен дресс-код: мероприятия РТС для светской Москвы – всегда повод "выгулять" лучшие платья и костюмы.

В этот вечер идеально вписывается знаменитая концепция Станислава Попова "Танцуйте и будьте счастливы!". Вот так просто? Чтобы понять это, стоит выйти на танцевальный паркет в предусмотренных музыкальных паузах и попробовать пару па. Счастье, ощущение свободы, предчувствие весны нахлынут незамедлительно.

Но главное все-таки соревнования. Танцоры ждут чемпионат не без волнения, ведь турнир такого масштаба всегда становится возможностью подтвердить, а иногда и потерять строчку в мировом рейтинге танцевальных дуэтов.

О том, к чему готовятся участники и чего могут ожидать зрители немного рассказал Станислав Попов. "Пожалуй, самая яркая конкуренция будет между дуэтом из Молдовы Дорином Фрикатану и Мариной Сергеевой, и нашими спортсменами Полиной Телешовой и Кириллом Белорукова и Никитой Бровко и Ольгой Урумовой. Интересно это, в первую очередь, потому что именно эти пары боролись за финал во время чемпионата Европы в 2017 году. Тогда победили Дорин и Марина. Кто будет в этом году? Наверняка сказать нельзя. Мы знаем только, что пара из Молдовы в отличной форме, но наши танцоры тоже полны решимости атаковать первые места!", – сообщил он.

Об участии в чемпионате уже заявили пары из Италии, Великобритании, Германии, Финляндии. Все – сплошь чемпионы своих стран и чемпионатов европейского и мирового уровня. Борьба ожидается напряженная, скучно не будет даже тому, что впервые придет наблюдать спортивные бальные танцы вживую.

Организаторы постарались сделать программу разнообразной – проще для восприятия и эффектнее. Поэтому в середине вечера соревнования по латиноамериканской программе прервутся, чтобы уступить площадку небольшому, но элегантному и запоминающемуся Кубку Кремля по европейским танцам среди любителей. Одни из главных претендентов на победу – чемпионы России Федор Исаев и Анна Зудилина, которые в 2018 году выиграли все главные международные турниры: Блэкпул, International и UK. Также выступят талантливые спортсмены из Китая, Исландии, Латвии, Украины и других стран.

Еще один сюрприз для зрителей – яркий, необычный, чувственный чемпионат России по программе Exhibition. Такие чемпионаты – редкий, если не сказать уникальный случай для нашей страны. Тем более, что за его проведение отвечает легенда танца в этом стиле – Виктор да Силва.

Показательные выступления – еще один, вполне полноценный, повод прийти в Кремлевский дворец 13 апреля. На паркет выйдет сам Виктор да Силва, а ещё – знаменитый Игорь Алферов со своей новой партнершей Amor, чемпионы мира по аргентинскому танго Дмитрий Васин и Сагдиана, брейкдансер и чемпион юношеских Олимпийских игр Сергей Чернышев.

Над всем этим великолепием будет плыть музыка, сыгранная талантливым коллективом "Семь ветров" и оркестром "Данс-Лэнд" имени Семена Мильштейна. Им вторит, исполнив потрясающие песни в жанре фаду и морно, певица Марина Палома – профессор Московского университета искусств, заведующая кафедрой эстрадного вокала и постоянный участник постановок "Один в один" и "Точь-в-точь" на Первом канале.

Станислав Попов попросил зрителей: "Просто наслаждайтесь вечером, музыкой, танцем, красивыми выступлениями. И, конечно, не жалейте аплодисментов, чтобы поддержать танцоров – им это очень важно!"

Билеты на чемпионат Европы по латиноамериканским танцам в Кремле уже в продаже.

Генеральный партнер чемпионата Европы – "Газпромбанк" (АО). Информационный партнер – "Yтро.ру".Больше информации на официальном сайте чемпионата Европы 2019.

