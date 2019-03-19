Ханна Картунен поделилась мнением о кремлевских турнирах

Финская танцовщица раскрыла несколько секретов работы в Москве

В Большом Кремлевском дворце 13 апреля пройдет чемпионат Европы WDC 2019 среди профессионалов по латиноамериканским танцам. Организатор танцевального события, а также его постоянный ведущий – заслуженный деятель искусств России, президент РТС, почетный вице-президент WDC, Вице-президент APDC Станислав Попов.

В числе судей турнира в Кремлевском дворце можно будет увидеть настоящую легенду спортивных танцев – финскую танцовщицу Ханну Картунен. В преддверии чемпионата Европы Ханна рассказала о том, какие критерии она использует при судействе, что наиболее важно для танцора латины, и какие эмоции она испытывает, приезжая на Кремлевские турниры.

– Что важнее всего для пары танцующей латину?

– Латиноамериканские танцы – это сочетание целого комплекса базовых основ: техника, вырабатываемая механическим повторением, физическая форма, работоспособность, музыкальность, артистичность, партнерство и знания.

В латине, как и в любом другом танцевальном направлении, очень важно оставаться верным стилю соответствующему этому танцу и уважать его традиции. Я хотела бы особо отметить одну из составляющих латины, которая определенно наибольшее свое развитие получила именно в латиноамериканских танцах по сравнению со всеми другими направлениями, – это партнерство.

Каждый исполнитель латиноамериканских танцев должен найти для себя правильный баланс между физической составляющей и артистизмом. Важно разумно использовать это сочетание в танце, чтобы подчеркнуть свои сильные стороны, не жертвуя ни техникой, ни эмоциями, которые танцор хочет передать зрителю. То есть пары должны использовать физическую подготовку в качестве инструмента для свободы выражения чувств. Это всегда заметно и высоко ценится. Искренность в выражении чувств на паркете и профессиональный подход всегда выделяются в танцевальном искусстве.

Я посвятила всю свою жизнь танцу. Благодаря многолетним тренировкам и большому опыту в танцевальной жизни, как в латине, так и в Exhibition, у меня сформировалось истинное понимание и твердые приоритеты в танцевальном искусстве. Когда я выступаю в качестве судьи, значимость моего личного мнения сильно возрастает, я чувствую большую ответственность за честное и искреннее голосование. В работе судьи я опираюсь прежде всего на свои знания и опыт, это гораздо важнее чем личные предпочтения в стиле или симпатии к исполнителям.

– Можете ли вы "не заметить" какие-либо технические ошибки пары, если она танцует, отдавая всю свою душу?

– Лично я использую трехмерную систему подсчета очков, принимая во внимание технические и физические навыки, композицию и артистизм дуэтов. Я твердо верю, что для идеальной координации, для того чтобы свободно выражать свои эмоции в танце, чтобы по-настоящему почувствовать танец, просто необходима сильная физическая подготовка. Техника и чувства не должны существовать сами по себе, они должны поддерживать друг друга.

– Сложно ли оценивать такой субъективный вид спорта, как танцы?

– Латина стоит на прочных базовых основах, и требует четкого знания техники. Это очень легко распознается, когда основные принципы используются правильно, и служат достижению цели и мастерству пары. Поэтому я не испытываю затруднений в распределении пар по местам. В этом отношении система трехмерного судейства, о которой я упоминала выше, дает возможность присудить места дуэтам, исходя как из профессионального опыта, так и из опыта в сочетании с мастерством и партнерскими отношениями.

– Вам часто доводилось танцевать в Кремле. Какое у вас сложилось впечатление об этом зале и публике?

– Ого, уже сам вопрос будит во мне самые прекрасные ощущение и вызывает эмоции. У меня очень приятные воспоминания о Кремле, я счастлива, что у меня был этот уникальный опыт. Могу абсолютно искренне сказать, что это одно из самых значительных и особенных мест, где мне доводилось соревноваться и выступать. Танцевать в Кремле – большая честь для любого танцора! И для меня большая честь участвовать в этих необыкновенных событиях на протяжении многих лет в самых разных сценариях.

Впервые я танцевала в Кремлевском дворце в 1998 году с Сандро Каваллини, а затем многие годы с Полом Килликом. С ним мы выиграли Кремлевский турнир. И хотя это было много лет назад, этот особенный момент навсегда остался в моем сердце. После того как я почувствовала, что достигла всего, чего желала в латине, я поняла, что хочу развивать свой танец для достижения большей свободы и решения новых, более сложных задач.

Для меня большая честь, что господин Станислав Попов пригласил меня с моим новым партнером Виктором Да Силвой выступить в Кремле. Я прекрасно помню, как Виктор был взволнован, когда впервые в своей жизни приехал в Москву на Кубок Кремля. С того момента мы танцевали в Кремле с Виктором каждый год, пока мне не пришлось отказаться от этого из-за очень серьезной травмы.

Врач запретил мне танцевать, к огромному сожалению. Но я очень ценю те 10 лет, когда мы приезжали на Кремлевские турниры вместе с Виктором, я признательна за все эти годы, за возможность творить и создавать новую хореографию, за многолетние выступления, и, наконец, за все эти особенные моменты на паркете.

Я считаю, что Кремлевский дворец и Кубок Кремля, кремлевские турниры международного уровня – это возможностью для каждого танцора претворить в жизнь свою мечту. Зал просто волшебный, он тепло окутывает меня своей историей, традициями и искусством. Для меня это самый особенный паркет, на котором я когда-либо танцевала! Он всегда давал мне возможность выразить через танец мои самые глубокие чувства и донести их до зрителя. Я влюблена в публику, которая вдохновляет меня на то, чтобы прочувствовать и показать всю глубину танца. И я всегда благодарна зрителям за поддержку, любовь и честность. Спасибо, от всего сердца!

– Чем, на ваш взгляд, кремлевские турниры отличаются от всех остальных соревнований?

– Это очень легко и просто. Ответ – г-н Станислав Попов! Его преданность и любовь к танцу ощущаются во всем, это чувствует каждый, кто присутствует на этих событиях. Его опыт в организации столь престижных мероприятий необычаен. Он уважает танцоров, танцует и делает все от всего сердца!

Также я хотела бы также упомянуть и всю команду г-на Станислава. Это очень профессиональные люди, они добры и всегда готовы прийти на помощь. Это одна из самых моих любимых команд в мире!

– Где, помимо Кремля, Вы хотели бы побывать во время визита в Москву?

– Я с нетерпением жду моего прибытия в Marriott Aurora. Хочу провести побольше времени в России со своей московской танцевальной семьей. Я очень рада, что меня снова пригласили в Кремлевский дворец, и на этот раз в качестве судьи. До скорой встречи!

Генеральный партнер чемпионата Европы – "Газпромбанк" (АО). Информационный партнер – "Yтро.ру".

Билеты: 8-916-155-40-79, KASSIR.RU ; + 7-495-730-73-00, CONCERT.RU ;+7 495-644-22-22, в кассах Государственного Кремлевского дворца, +7-495-628-52-32

Больше информации на официальном сайте чемпионата Европы 2019 – https://www.wdceurochamp.com .



