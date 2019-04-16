Латиноамериканские танцы, страсть и высокая конкурентная борьба на чемпионате Европы

В субботу, 13 апреля, в Государственном Кремлевском дворце состоялся долгожданный для многих любителей бального танца турнир – чемпионат Европы WDC по латиноамериканским танцам среди профессионалов

Турнир проходил при поддержке генерального партнера – АО "Газпромбанк". Информационного партнера – "Утро.ру".

Гостеприимные стены Кремлевского дворца собрали сильнейших танцоров со всей Европы.

В этот вечер на Кремлевский паркет вышло более полусотни великолепных дуэтов в трех программах.

Танцевальный вечер открыл чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Борьба была интересной и насыщенной. Драматургия турнира всегда предполагает жаркие баталии в финале. В этот раз на кремлевском паркете собрались дуэты с таким высоким уровнем танцевания, что различить нюансы и выделить сильнейшего было сложно даже судьям. Все участники продемонстрировали прекрасную физическую форму и профессиональную подготовку. Публика тепло встречала своих фаворитов и всячески их поддерживала. Титул чемпионов в третий раз завоевали Дорин Фрикатану и Марина Сергеева (Молдова), серебряные медали забрали Кирилл Белоруков и Полина Телешова (Россия), а бронзу увезли Павел Звычайный и Оксана Лебедев (Германия).

Для кого-то сбылась мечта станцевать в этом легендарном зале, а некоторые уже танцевали здесь. По окончании турнира все спортсмены отмечали великолепную подготовку и безупречную организацию, которой руководил заслуженный деятель искусств России, почетный вице-президент Мирового танцевального совета (WDC), президент российского танцевального союза (РТС) – Станислав Попов. Он рассказал о подготовке и организации: "Турниры такого высокого ранга всегда предполагают множество затрат. Я даже не буду говорить о моральных и физических затратах, вы это видите на моем лице (улыбается). Но я всегда нахожусь в приподнятом настроении перед чемпионатами. Радостно, когда в течении нескольких месяцев ведется работа, и потом происходит вот такая квинтэссенция этого события. Когда все концентрируется, есть ощущения успеха. Это, конечно, эмоционально! Мы благодарны нашим партнерам, и я считаю, что если поддержка будет продолжаться, а я надеюсь, что это будет именно так, то мы по-прежнему будем проводить лучшие события в мире. Зрители счастливы, и мы тоже!"

В этом году сильнейшим составом выступила Россия. Нашу страну представляли: серебряные призеры чемпионата Европы 2017 и неоднократные финалисты чемпионатов мира, трехкратные чемпионы России Кирилл Белоруков и Полина Телешова, финалисты чемпионата России 2019 Владимир Литвинов и Ольга Николаева (по итогам 6-е место), Андрей и Анастасия Киселевы (8-е место), Андрей Патрушев и Екатерина Бралюк (9-е место), Виталий Диденко и Виктория Вершинина (10-е место), Кирилл Воронин и Татьяна Косенко (11-е место).

В рамках чемпионата Европы проходил еще один очень значимый турнир – Кубок Кремля по европейской программе среди любителей. Такое переключение акцентов лишь подчеркнуло индивидуальность обеих программ. Первенство завоевали представители России – Федор Исаев и Анна Зудилина. "Мы приехали в Москву в день турнира, и, учитывая это факт, мы очень довольны своим сегодняшним результатом, тем, как мы стартовали и как финишировали. Все задачи, которые были поставлены нами, мы выполнили. Ощущение соревнований никогда не уходит, но атмосфера здесь такая, что ты отстраняешься от всего, просто танцуешь и наслаждаешься этим процессом. Это один из самых праздничных турниров, на котором мы танцуем в течение года", – поделились Федор и Анна.

Впервые был проведен чемпионат России по Exhibition. Первенство в этой программе завоевали Денис Тагинцев и Екатерина Крысанова.

Яркие платья и костюмы, зажигательные латиноамериканские ритмы подарили не только зрителям, но и участникам истинное наслаждение от выступлений. Павел Звычаный и Оксана Лебедев (Германия) рассказали о своих впечатлениях на соревновании: "Атмосфера классная. Хоть ощущение турнира есть всегда, но атмосфера великолепная, настоящий праздник. Кремль вообще особенный турнир. Будучи детьми, мы смотрели эти чемпионаты, слушали эту музыку, следили за фаворитами. Танцуя сегодня здесь, мы испытали очень особенные чувства и эмоции. В Москву мы приехали заранее, но успели только потренироваться как следует. Когда была солнечная погода, мы немного прогулялись, посмотрели Москву, погуляли по центру, но все остальное время провели в тренировочном зале".

Плодотворная работа, творческая энергия и безупречный вкус неутомимых организаторов турнира подарили гостям много сюрпризов в концертной программе вечера, где выступили как завсегдатаи, так и новички. На паркет вышли лучшие международные спортсмены: мировая легенда танца в стиле Exhibition Виктор да Силва с Анной Мельниковой, чемпионы мира Дмитрий Васин и Сагдиана с аргентинским танго, брейкдансер Сергей Чернышев, завоевавший первенство в юношеских олимпийских играх в 2018 г., и очаровательная певица Анжелика Эланж.

Вместе с ведущим атмосферу вечера задавали оркестр "Данслэнд" имени Семена Мильштейна и коллектив "Семь ветров" под управлением заслуженного артиста России Георгия Мушеева.



