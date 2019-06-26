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Для читателей, театралов и ценителей архитектуры: в Москве открылись сразу 42 летних сада

Фото: moscowflowerfest.ru
Проекты, созданные финалистами третьего Открытого международного конкурса-фестиваля городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем", дизайнерами из 11 стран мира, будут украшать общественные пространства города минимум до середины сентября

В прошлые годы сады "Цветочного джема" цвели лишь несколько недель, однако в этом году будут радовать москвичей и гостей столицы несколько месяцев. Они спроектированы так, чтобы в течение всего лета менять цвет, форму и объем за счет растений, зацветающих и распускающихся разное время. Поэтому  один и тот же сад в июне будет выглядеть совершенно иначе, чем в августе или сентябре.

Все проекты представляют собой не только места для отдыха. Они несут эстетическую, экологическую, терапевтическую и образовательную функцию. У каждого – своя тема и  своего назначение. С какого сада начать прогулку? Читайте наш обзор и составляйте маршрут на свой вкус!

Сады для любителей чтения

Кто из нас не брал с собой книгу на природу? На свежем воздухе, в тени деревьев особенно приятно перечитать произведения любимого автора или открыть для себя новые, увлекательные истории!

Возможность прикоснуться к литературе и прочувствовать сам ее дух будет у каждого и прямо в центре столицы. Настоящий "цветочно-книжный" проект разместился на Новом Арбате 13. Идею сада "Страница 19" воплотила студентка Полина Соломатина. Конструкция этого сада повторяет силуэт открытой книги, состоящей из треугольных ячеек (они заполнены матовым стеклом, деревом и цветами). Сад подсвечивается специальными светильники. Кроме того, здесь действует Wi-fi зона с доступом к электронной библиотеке, а под сидениями располагаются ящики с книгами. Среди настоящих кленов, туй, гортензий, эхинацей, ароматных трав и кустарников можно посидеть на скамейке и почитать!

220 лет назад в Москве родился великий поэт, основоположник современного русского языка Александр Сергеевич Пушкин. Сад "Зеленый пух" создан в память о русском поэте и разместился в Камергерском переулке 4с1. На колоннах, расположенных в саду, можно прочесть строки из пушкинских произведений.
Проект выдержан в современном русском стиле. Растения в саду привлекают своей нежностью, изяществом и в то же время – яркостью и силой. В сердце сада расположена скульптура, символизирующая скомканный лист бумаги – аллегория поэтического вдохновения, полета фантазии и всплеска эмоций. Примечателен тот факт, что автор проекта Елена Федосова – прямой потомок великого поэта.

На площади Мясницкие ворота вырос большой сад "Свита играет", посвященный творчеству другого великого писателя Михаила Булгакова. В основе концепции сада – события романа "Мастер и Маргарита". Массив "леса" в центре символизирует темные силы; разлетевшиеся фрагменты разбитого целого можно трактовать как "осколки" коммунальной квартиры, города, или как сцену, где развернулись действия романа; павильоны отсылают к образам варьете и квартиры 50БИС; рельсы – к происшествию на Патриарших прудах. Липовые аллеи, пионы, шиповник, лилии, флоксы, конский щавель, а также яркие цвета садовых конструкций, призваны усилить ощущение театральности и магии городских улиц и дворов.

Сад для театралов

Среди многочисленных летних садов найдется уютное место и для заядлых театралов. 2019 год объявлен в России годом театра. Это и явилось поводом для создание "театрального сада". Команда профессионалов: Элина Красильникова, Надежда Абдрашитова, Алеся Гончарик, Илья Здулякин, Ана Златева, Ольга Вахрамеева создала в Зеленограде на Площади Юности сад "Антракт".  Главные ассоциации с Антрактом – перерыв, тихий зрительный зал, пустая сцена, приглушённый свет прожекторов и опущенный занавес. Весь сад выступает в роли зрительного зала во время антракта. Роль сцены играет доминантный объём цветников. Каждый может почувствовать себя актёром, поднявшись по ступенькам на эту "сцену", со всех сторон окружённую благоухающими цветами и "занавесом" из разноцветных витражей.

Сады, вдохновленные шедеврами архитектуры

Летние сады "Цветочного джема" так же повествуют о творчестве великих архитекторов и художников.

Продолжая идею гениального новатора в архитектуре Ле Корбюзье – пионера архитектурного модернизма и функционализма – студентка Алина Черникова вместе со своим однокурсником Андреем Пылаевым создала  летний сад "На крыше" и разместила его… на земле. Летний сад площадью 100 квадратных метров раскинулся близь шумного Курского вокзала в бизнес – квартале "Арма" (Нижний Сусальный переулок, 4)
Сад делится на несколько зон различных по стилю и назначению. Чилаут – зона отдыха со скамьями и лежаками на "скате крыши" – выдержана в духе классицизма. Зона советского авангарда двадцатых – минималистична и функциональна. Зона, выполненная в стиле тридцатых годов ХХ века – отсыл к сталинскому ампиру со всей его помпезностью. Подбор растений подчеркивает стиль, в котором решена каждая из зон этого эклектичного сада. Здесь выросли рябины, злаки и папоротники, расцвели гортензии, астильбы и баданы. Тонкий аромат можно ощутить от шалфея и роз.

На улице Баррикадная раскинулся "Красный Сад" – это дань памяти Константину Мельникову, в 1920-х возглавлявшему Мастерскую парков Культуры и отдыха СССР. Его деятельность во многом определила образ парков Москвы. Геометрия сада отсылает к творчеству знаковых художников – авангардистов, а основные цвета – красный, белый и черный – к цветам русского авангарда. Подбор растений поддерживает тему русского сада. Название "Красный", в понимании "красивый", отражает широкий ассоциативный ряд русской столицы и ее садов различных эпох. Над проектом работал авторский коллектив компании "Архиленд".

Конструктивизм – одно из самых ярких направлений столичной архитектуры. Московский авангард опередил свое время и оказал влияние на творчество лучших архитекторов современности: Захи Хадид, Питера Айзенмана, Рема Колхаса.


Творчеству Константина Мельникова посвящен и летний сад "Цветы архитектуры" (Нижняя Сыромятническая, 10). Его проекты – гараж для грузовых машин на Новорязанской улице, гараж Госплана, дом Мельникова – и сегодня поражают смелостью и свободой. Сочетание острых углов, окружностей и ломаных линий, яркий цвет, необычная геометрия – все это повторяется в пространстве сада. В ассортимент растений входят сельскохозяйственные культуры – как продолжение идеи утилитаризма, проводимой конструктивистами.

Сады с необычными растениями

И, конечно же, множество садов подарят посетителям возможность познакомиться с уникальными растениями!

В парке "Музеон" дизайнерский дуэт Мэгги Ву (Китай), Алехандро О'Нейл (Уругвай), создал "Удивительный сад" исключительно из средиземноморских растений, которые не встретишь в России. Этот сад пробуждает чувства, "приглашает" посетителей изучить его, обойти целиком и рассмотреть растения с различных ракурсов. В основе концепции проекта – традиционный лабиринт. Он "направляет" людей в центр сада. Здесь так же можно посидеть под "куполом" из полотнищ ткани золотистого цвета, которые, с одной стороны, будут давать тень, а с другой – помогут создать ощущение солнечного дня в пасмурную погоду.

У метро Краснопресненская разместился необычный летний сад в эффектной яркой красно – бордовой цветовой гамме. Настоящий остров живой природы с лаконичным названием "Круг" – идея итальянского дизайнера Лоренца Бартоладзе. Название сада на Красной Пресне, говорит само за себя. Он  имеет форму правильного круга и создает замкнутое пространство, заполненное растениями. Весь периметр сада занимает длинная круглая скамья для отдыха. Вы можете просто сидеть на скамье, оставаясь снаружи, или войти внутрь, и оказаться среди высаженных в нем редких травянистых многолетников, кустарников и деревьев.

А на Большой Сухаревской площади водные  растения и растения болотистых местностей в саду "Неглинка-сад". По одной из версий название Неглинка дали реке из-за многочисленных топей и болот, и в древности называли болотистое место. Летний сад представляет собой символическую "реку", где движение воды – это движение людей. На высоком правом "берегу" расположен поросший кустарником и редкими деревьями холм и амфитеатр, где можно посидеть, наблюдая за течением "реки". Низкий левый "берег", оборудованный мостками, как бы заболочен: здесь растут влаголюбивые виды злаков, ирисы, бузульники, дербенники, горцы.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль впервые прошли в Москве в 2017 году в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Конкурсные сады и специальные проекты конкурса увидели 7,2 миллиона москвичей и гостей города.

Конкурс "Цветочный джем" – 2018, темой которого стали ЯРКИЕ ЦВЕТА или BRIGHT COLOURS, стал без преувеличения одним из самых масштабных в мире: общественные пространства во всех округах и районах Москвы – площади, улицы, скверы, бульвары, территории школ, учреждений культуры и здравоохранения – украсили более 1500 выставочных садов "Цветочного джема".

В ноябре 2018 сразу три проекта Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" – 2018 и одноименного фестиваля стали лауреатами IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

Сегодня конкурс и фестиваль "Цветочный джем" является самым масштабным ландшафтным мероприятием в мире – как по количеству реализуемых проектов и площади на которой они размещаются, так и по количеству посетителей.

Информацию о конкурсе "Цветочный джем" – 2019 смотрите на сайте

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