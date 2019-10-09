Вояж спектакля: "Фариза" теперь и в "Современнике"

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Год театра расширил диапазон московского зрителя, предложив ему совершенно неожиданные постановки. После оглушительной премьеры в Алматы столичные критики с нетерпением ждут мистическую драму "Фариза".
Некоторые считают, что художественный руководитель "Современника" Галина Волчек сделала ход конем, открыв ею театральный сезон. Некоторые шутят, что конь троянский, что "Фариза" в перспективе может изменить культурный вектор театральной Москвы.
Спектакль уже считается прорывом мирового уровня. И речь не только о нестандартном техническом методе и спецэффектах. Игру актеров, глубину образов и саму историю оценивают как один из самых удачных миксов в жизни современного театра.
Спектакль основан на реальных событиях. Прототипом главной героини стала казахская, советская поэтесса Фариза Онгарсынова. Ее исполнила нереально красивая и пластичная актриса Назгуль Карабалина, у которой блестяще получилось воплотить яркую физическую откровенность и редчайшую непорочность своей героини.
Фариза стала символом женщины, прожившей долгую жизнь, но сохранившей верность погибшему перед свадьбой возлюбленному.
Как много ты в объятиях унес!
Сначала мира серую невзрачность.
И ночь любви. И светлых чувств прозрачность.
И даже горечь первых горьких слёз,
Которые тебя вернуть хотели…
Но, постепенно ночи опустели.
Бог мне простит исчезновенье грёз.
Фариза Онгарсынова
Весь свой нескончаемый эротизм она конвертировала в творчество и считалась одним из самых смелых и откровенных авторов СССР. Несмотря на запрет на секс в эпоху брежневского застоя, Фаризе Онгасыровой удалось просочиться сквозь рифмы своих современников и добавить огня в чистокровную духовность советской поэзии.
А миг любви тянулся до зари,
И ты молчал, молчанием чаруя.
Я задыхалась в пекле поцелуя…
Фариза Онгарсынова
Спектакль идет на казахском языке с синхронным переводом на русский, что только усиливает впечатление, потому что зритель слышит язык оригинала. Ритм спектакля, его скорость приравнена к ритму стихов Фаризы. Антракта не будет. За один час вы проживете целую жизнь.
Стихи не стареют – стареют поэты,
да разве поэты жалеют об этом?
Из клетки морщин, как мечта золотая,
жар-птица бессмертной любви вылетает
Фариза Онгарсынова
Премьера спектакля была приурочена к восьмидесятилетию поэтессы. Как и ее стихи, постановка пронизана тонкими метафорами, в том числе визуальными. Играют не только актеры. Игра света вас также удивит.
Страсть и непорочность будут буквально бросаться в глаза. Вы по-прежнему будете сидеть в своих пиджаках, но вам покажется, что вас раздели.
"Мальчик в юбке к нам идет с непокрытой головою!" –
обо мне судачат двое, где дороги поворот.
"Ногти крашены! А обувь? Точно гири на ногах,
да еще на каблуках", – осудив, хохочут обе…
Фариза Онгарсынова
Дресс-код спектакля довольно лаконичен. Яркие цвета – прерогатива главных персонажей. Серые – второстепенных. А в белом и черном предстанут мистические представители потустороннего мира. Да, без мистики никак, потому что сама Фариза проживала жизнь на грани двух миров: в одном она, живущая, в другом – любимый, навечно молодой.
Накал постановки действительно впечатляет. Это как телесно-ориентированная терапия: стихи меняют структуру ДНК, шоу исцеляет на уровне клеток.
Ночь в степи. Белокрылый цветок
Землю обнял собою, как сбитая птица,
с небом рубятся насмерть зарницы
и в растерзанных тучах восток.
Фариза Онгарсынова
Информация о спектакле
Постановка: Фархат Молдагали.
Автор идеи и генеральный продюсер: Айнур Копбасарова.
Продюсер: Сандугаш Абдиева.
Художественный руководитель: Шара Айдарова.
Литературный редактор: Шынар Омарова.
В главных ролях: Назгуль Карабалина, Куандык Кыстыкбаев, Лейло Бекназар-Ханинга и Ерлан Карибаев.
Информация о билетах: sovremennik.ru, ticketland.ru, msk.kassir.ru, afisha.yandex.ru
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