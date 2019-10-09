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Вояж спектакля: "Фариза" теперь и в "Современнике"

Вояж спектакля:
Фото: sovremennik.ru
Одна из самых загадочных постановок года – работа казахского режиссера Фархата Молдагали, приезжает с гастролями в Москву. Спектакль "Фариза" покажут на сцене "Современника" 31 октября

Год театра расширил диапазон московского зрителя, предложив ему совершенно неожиданные постановки. После оглушительной премьеры в Алматы столичные критики с нетерпением ждут мистическую драму "Фариза". 

Некоторые считают, что художественный руководитель "Современника" Галина Волчек сделала ход конем, открыв ею театральный сезон. Некоторые шутят, что конь троянский, что "Фариза" в перспективе может изменить культурный вектор театральной Москвы.  


Спектакль уже считается прорывом мирового уровня. И речь не только о нестандартном техническом методе и спецэффектах. Игру актеров, глубину образов и саму историю оценивают как один из самых удачных миксов в жизни современного театра.  

Спектакль основан на реальных событиях. Прототипом главной героини стала казахская, советская поэтесса Фариза Онгарсынова. Ее исполнила нереально красивая и пластичная актриса Назгуль Карабалина, у которой блестяще получилось воплотить яркую физическую откровенность и редчайшую непорочность своей героини.

Фото: sovremennik.ru

Фариза стала символом женщины, прожившей долгую жизнь, но сохранившей верность погибшему перед свадьбой возлюбленному. 

Как много ты в объятиях унес!
Сначала мира серую невзрачность.
И ночь любви. И светлых чувств прозрачность.
И даже горечь первых горьких слёз,
Которые тебя вернуть хотели…
Но, постепенно ночи опустели.
Бог мне простит исчезновенье грёз.

Фариза Онгарсынова

Весь свой нескончаемый эротизм она конвертировала в творчество и считалась одним из самых смелых и откровенных авторов СССР. Несмотря на запрет на секс в эпоху брежневского застоя, Фаризе Онгасыровой удалось просочиться сквозь рифмы своих современников и добавить огня в чистокровную духовность советской поэзии.

А миг любви тянулся до зари,
И ты молчал, молчанием чаруя.
Я задыхалась в пекле поцелуя…

Фариза Онгарсынова

Фото: sovremennik.ru

Спектакль идет на казахском языке с синхронным переводом на русский, что только усиливает впечатление, потому что зритель слышит язык оригинала.  Ритм спектакля, его скорость приравнена к ритму стихов Фаризы. Антракта не будет. За один час вы проживете целую жизнь. 

Стихи не стареют – стареют поэты,
да разве поэты жалеют об этом?
Из клетки морщин, как мечта золотая,
жар-птица бессмертной любви вылетает

Фариза Онгарсынова

Премьера спектакля была приурочена к восьмидесятилетию поэтессы. Как и ее стихи, постановка пронизана тонкими метафорами, в том числе визуальными. Играют не только актеры. Игра света вас также удивит. 

Страсть и непорочность будут буквально бросаться в глаза. Вы по-прежнему будете сидеть в своих пиджаках, но вам покажется, что вас раздели. 

"Мальчик в юбке к нам идет с непокрытой головою!" –
обо мне судачат двое, где дороги поворот.
"Ногти крашены! А обувь? Точно гири на ногах,
да еще на каблуках", – осудив, хохочут обе…

Фариза Онгарсынова

Дресс-код спектакля довольно лаконичен. Яркие цвета – прерогатива главных персонажей. Серые – второстепенных. А в белом и черном предстанут мистические представители потустороннего мира. Да, без мистики никак, потому что сама Фариза проживала жизнь на грани двух миров: в одном она, живущая, в другом – любимый, навечно молодой.

Накал постановки действительно впечатляет.  Это как телесно-ориентированная терапия: стихи меняют структуру ДНК, шоу исцеляет на уровне клеток. 

Ночь в степи. Белокрылый цветок
Землю обнял собою, как сбитая птица,
с небом рубятся насмерть зарницы
и в растерзанных тучах восток.

Фариза Онгарсынова

Информация о спектакле

Постановка: Фархат Молдагали.
Автор идеи и генеральный продюсер: Айнур Копбасарова.
Продюсер: Сандугаш Абдиева.
Художественный руководитель: Шара Айдарова.
Литературный редактор: Шынар Омарова.
В главных ролях: Назгуль Карабалина, Куандык Кыстыкбаев, Лейло  Бекназар-Ханинга и Ерлан Карибаев.

Информация о билетах:  sovremennik.ruticketland.rumsk.kassir.ruafisha.yandex.ru

Лина ОРТМАН
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