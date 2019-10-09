Вояж спектакля: "Фариза" теперь и в "Современнике"

Одна из самых загадочных постановок года – работа казахского режиссера Фархата Молдагали, приезжает с гастролями в Москву. Спектакль "Фариза" покажут на сцене "Современника" 31 октября

Год театра расширил диапазон московского зрителя, предложив ему совершенно неожиданные постановки. После оглушительной премьеры в Алматы столичные критики с нетерпением ждут мистическую драму "Фариза".

Некоторые считают, что художественный руководитель "Современника" Галина Волчек сделала ход конем, открыв ею театральный сезон. Некоторые шутят, что конь троянский, что "Фариза" в перспективе может изменить культурный вектор театральной Москвы.





Спектакль уже считается прорывом мирового уровня. И речь не только о нестандартном техническом методе и спецэффектах. Игру актеров, глубину образов и саму историю оценивают как один из самых удачных миксов в жизни современного театра.

Спектакль основан на реальных событиях. Прототипом главной героини стала казахская, советская поэтесса Фариза Онгарсынова. Ее исполнила нереально красивая и пластичная актриса Назгуль Карабалина, у которой блестяще получилось воплотить яркую физическую откровенность и редчайшую непорочность своей героини.

Фариза стала символом женщины, прожившей долгую жизнь, но сохранившей верность погибшему перед свадьбой возлюбленному.



Как много ты в объятиях унес!

Сначала мира серую невзрачность.

И ночь любви. И светлых чувств прозрачность.

И даже горечь первых горьких слёз,

Которые тебя вернуть хотели…

Но, постепенно ночи опустели.

Бог мне простит исчезновенье грёз.

Фариза Онгарсынова

Весь свой нескончаемый эротизм она конвертировала в творчество и считалась одним из самых смелых и откровенных авторов СССР. Несмотря на запрет на секс в эпоху брежневского застоя, Фаризе Онгасыровой удалось просочиться сквозь рифмы своих современников и добавить огня в чистокровную духовность советской поэзии.

А миг любви тянулся до зари,

И ты молчал, молчанием чаруя.

Я задыхалась в пекле поцелуя…

Фариза Онгарсынова

Спектакль идет на казахском языке с синхронным переводом на русский, что только усиливает впечатление, потому что зритель слышит язык оригинала. Ритм спектакля, его скорость приравнена к ритму стихов Фаризы. Антракта не будет. За один час вы проживете целую жизнь.

Стихи не стареют – стареют поэты,

да разве поэты жалеют об этом?

Из клетки морщин, как мечта золотая,

жар-птица бессмертной любви вылетает

Фариза Онгарсынова

Премьера спектакля была приурочена к восьмидесятилетию поэтессы. Как и ее стихи, постановка пронизана тонкими метафорами, в том числе визуальными. Играют не только актеры. Игра света вас также удивит.



Страсть и непорочность будут буквально бросаться в глаза. Вы по-прежнему будете сидеть в своих пиджаках, но вам покажется, что вас раздели.

"Мальчик в юбке к нам идет с непокрытой головою!" –

обо мне судачат двое, где дороги поворот.

"Ногти крашены! А обувь? Точно гири на ногах,

да еще на каблуках", – осудив, хохочут обе…

Фариза Онгарсынова

Дресс-код спектакля довольно лаконичен. Яркие цвета – прерогатива главных персонажей. Серые – второстепенных. А в белом и черном предстанут мистические представители потустороннего мира. Да, без мистики никак, потому что сама Фариза проживала жизнь на грани двух миров: в одном она, живущая, в другом – любимый, навечно молодой.

Накал постановки действительно впечатляет. Это как телесно-ориентированная терапия: стихи меняют структуру ДНК, шоу исцеляет на уровне клеток.

Ночь в степи. Белокрылый цветок

Землю обнял собою, как сбитая птица,

с небом рубятся насмерть зарницы

и в растерзанных тучах восток.

Фариза Онгарсынова

Информация о спектакле

Постановка: Фархат Молдагали.

Автор идеи и генеральный продюсер: Айнур Копбасарова.

Продюсер: Сандугаш Абдиева.

Художественный руководитель: Шара Айдарова.

Литературный редактор: Шынар Омарова.

В главных ролях: Назгуль Карабалина, Куандык Кыстыкбаев, Лейло Бекназар-Ханинга и Ерлан Карибаев.

Информация о билетах: sovremennik.ru, ticketland.ru, msk.kassir.ru, afisha.yandex.ru